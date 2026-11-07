به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست خبری به‌مناسبت گرامیداشت «هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ضمن تبریک فرارسیدن این هفته به همکاران هوافضا، مردم شریف ایران و خانواده‌های معظم شهدا، یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی و به‌ویژه پدر موشکی ایران، شهید سرلشکر پاسدار دکتر حسن تهرانی‌مقدم را گرامی داشت؛ شهیدی که تقارن شهادتش با هفته هوافضا، مایه مباهات و نام‌گذاری این هفته به نام نیروی هوافضای سپاه شده است، همچنین در این آیین از مقام شامخ دیگر فرماندهان شهید و ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های سلحشور این نیرو تجلیل به‌عمل آمد.

سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تبیین دستاوردها و کارکردهای مهم نیروی هوافضا در حوزه‌های دفاعی و بازدارندگی، اظهار داشت: این هفته فرصت مغتنمی برای ارائه گزارش پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتدارآفرین این نیرو به آحاد جامعه است.

وی در ادامه از تمامی خبرنگاران، اصحاب رسانه، خبرگزاری‌ها و فعالان عرصه رسانه دعوت کرد با پوشش خبری دقیق و جامع دستاوردهای نیروی هوافضا، ایثارگری‌ها و توانمندی‌های بومی کشور را به انظار ملت ایران و جهانیان برسانند.

سردار محبی گفت: نخستین و بنیادین‌ترین دستاورد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «تولید دانش بومی و بومی‌سازی صنایع هوافضا» است که نقطه عطفی در تاریخ تحولات دفاعی کشور به‌شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: این دستاورد بزرگ راهبردی، بستر تحولات عمیق در صنایع دفاعی و تهاجمی را فراهم ساخت و با تحقق یک واژگونی تاریخی، جمهوری اسلامی ایران را از موضع واردکننده تسلیحات نظامی به جایگاه اقتدارآفرین صادرکننده تجهیزات پیشرفته هوافضا ارتقا داد.

سردار محبی در ادامه با تشریح مهم‌ترین دستاوردهای این نیرو، به دستاورد دوم اشاره کرد و گفت: تبدیل دانش به صنعت و تولید انبوه تجهیزات نظامی موردنیاز کشور، دومین دستاورد بزرگ هوافضای سپاه است. امروز پهپاد «شاهد۱۳۶» ما در بسیاری از کشورهای دنیا حتی ایالات متحده کپی‌برداری شده و تحت عناوین دیگر در حال تولید است.

وی افزود: امروز صنعت هوافضای ما محصولات متنوعی نظیر موشک «آرمان»، پهپاد «۳۵۸» و سامانه پدافند هوایی «سوم خرداد» را به کشورهای متعددی صادر می‌کند؛ این در حالی است که در طول تاریخ کشورمان همواره واردکننده تسلیحات بودیم، اما اکنون علاوه بر تأمین کامل نیازهای داخلی، به جرگه صادرکنندگان تسلیحات پیشرفته پیوسته‌ایم.

سخنگوی سپاه پاسداران، «تمرکز بر تولید و استقلال به‌جای خرید و وابستگی» را به‌عنوان دستاورد سوم برشمرد و تصریح کرد: تمام تسلیحات ما در نیروی هوافضا با دانش و تخصص کاملاً بومی تولید می‌شود و به هیچ عنوان متکی به واردات سلاح خارجی یا مهندسی معکوس غنائم جنگی نیستیم. امروز کشور ما در صنایع هوافضا کاملاً مستقل است و هیچ نیازی به ورود سلاح، مستشار نظامی یا قطعات و تجهیزات خارجی ندارد.

وی در تبیین چهارم دستاورد این نیرو خاطرنشان کرد: ایجاد توان مدیریت میدانی برای به‌کارگیری تسلیحات سبک و سنگین، کوتاه‌برد و دوربرد در شرایط بحران و زیر شدیدترین بمباران‌های دشمن، از توفیقات بزرگ ماست. در دوران جنگ و بحران، با وجود بمباران‌های گسترده، عملیات شلیک و مقابله با اهداف و تجهیزات دشمن با نظم و برنامه‌ریزی مستمر ادامه داشت و دشمن هرگز نتوانست لحظه‌ای ما را از اجرای مأموریت‌ها و مقابله بازدارد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه محدودیت برد موشک‌ها برای ایران برداشته شده است، گفت: جمهوری اسلامی توانمندی‌های خود برای پاسخ به تهدیدها را در میدان عمل نشان خواهد داد.

سردار محبی در پاسخ به پرسشی درباره آنچه شب گذشته در تنگه هرمز رخ داد، اظهار کرد: ما شلیک‌هایی داشتیم و بیشتر انفجارها مربوط به شلیک‌های پدافندی بود و اتفاق دیگری در پی نداشت. در جریان این شلیک‌ها یک هواگرد آمریکایی نیز مورد اصابت قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره هشدار رهبر انقلاب به دشمن نسبت به تکرار خطای محاسباتی در خصوص حمله نظامی به ایران، عنوان کرد: ما ابزارهای بسیار زیادی برای زمین‌گیر کردن دشمن در اختیار داریم و داشته‌های دشمن، اعم از مادی و غیرمادی، به‌گونه‌ای است که باید از آن‌ها استفاده کنیم. نبرد ما یک نبرد نامتقارن است و می‌توانیم در نقطه‌ای به دشمن ضربه بزنیم که تصورش را نمی‌کند و از این طریق او را زمین‌گیر کنیم؛ مطمئن باشید که چنین توانمندی‌هایی را در اختیار داریم.

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