به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پوستر نشان فیلم سینمایی «عشق موتور» در هشتمین همایش بانوان فعال در عرصهٔ هیأت در مصلای بندرعباس، رونمایی شد.

در این همایش، خانم معصومه حمامی، مادر شهید نوجوان رضا پناهی، و حجت‌الاسلام سیدحسین موسوی، نویسندهٔ کتاب «عارف ۱۲ ساله»، به روایت‌گری پرداختند. سپس پوستر نشان فیلم سینمایی «عشق موتور» با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛ مریم اردبیلی، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران؛ منیره سیدی، دبیر بانوان جبههٔ فرهنگی انقلاب؛ و معصومه شریفی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا(س) رونمایی شد.

«عشق موتور» روایتی از زندگی شهید نوجوان رضا پناهی و اولین فیلم سینمایی مردمی ایران است که با مشارکت هیأت‌های حسینی کشور تولید خواهد شد. این فیلم در مرحلهٔ نگارش فیلمنامه و مراحل پایانی دیالوگ‌گذاری است.

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