به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابناـ مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان از ۱۲ تا ۱۴ آبان، کارگاه آموزشی «فاطمیه‌شناسی» را با هدف ارتقای سطح علمی و تبلیغی مبلغان و آشنایی عمیق‌تر آنان با معارف، سیره و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار کرد.

در این دوره آموزشی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر معرفت، آیت‌الله جواد مروجی طبسی و حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر تبریزی، به‌عنوان استادان این کارگاه، به ارائه مباحث تخصصی درباره ابعاد مختلف فاطمیه پرداختند.

در نخستین روز، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر معرفت، در روز دوم آیت‌الله جواد مروجی طبسی و در سومین روز حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر تبریزی، مباحث آموزشی خود را برای مبلغان ارائه کردند.

در آغاز نشست‌های این کارگاه نیز حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین هاشمی بلخابی، مسئول مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان، ضمن خوشامدگویی به استادان و مبلغان شرکت‌کننده، میزبان این برنامه علمی بود.

تأکید بر توانمندسازی مبلغان افغانستانی

این کارگاه با استقبال و مشارکت فعال مبلغان افغانستانی همراه بود. شرکت‌کنندگان در این دوره، از جمله مبلغان فعال در میان جامعه مهاجران افغانستانی هستند که مسئولیت تبیین معارف اهل‌بیت (ع) و پاسخ‌گویی به پرسش‌های دینی مخاطبان را بر عهده دارند.

برگزاری چنین دوره‌هایی، علاوه بر فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی مبلغان از دانش و تجربیات استادان حوزه علمیه قم، فرصتی برای تقویت بنیه علمی و ارتقای مهارت‌های تبلیغی آنان فراهم می‌کند.

این برنامه همچنین در راستای پیوند میان ظرفیت‌های علمی حوزه علمیه قم و نیازهای تبلیغی جامعه افغانستانی، به‌ویژه در مناطق محروم و میان مهاجران، برگزار شده است.

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