به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد بیست و سوم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع تحلیل و تفسیری از اندیشه مهدویت مطابق با دیدگاه اهل بیت علیهم السلام به زبان پشتو، ترجمه و منتشر شد.

به باور نگارنده، مهدویتی که اهل بیت علیهم السلام آن را معرفی و ترویج می کنند، کامل ترین تعبیر از اصل مهدویت است. وی اختلاف اصلی و ریشه ای نگاه اهل بیت علیهم السلام در مقایسه با مهدویتی که دیگر فرقه های اسلامی، ارایه می دهند را ناشی از تفاوت اندیشه در عقیده امامت می داند.

از نظر او، ویژگی هایی از قبیل این که ولادت امام مهدی علیهم السلام به صورت مخفیانه و سری صورت گرفته، در کودکی به مقام امامت رسیده و لازمه غیبتش، عمر طولانی ایشان است. با ثبوت اصل امامت دوازده امام معصوم علیهم السلام ثابت می گردد.

وی در این تحقیق، ابتدا به مساله مهدویت از نگاه اهل بیت علیهم السلام توجه نموده و در صدد اثبات آن دیدگاه برآمده و سپس، نتایج آن را بررسی و در ادامه، ارزش عقیدتی مفهوم مهدویت مترتب بر اندیشه اهل بیت علیهم السلام را بازگو کرده است.

جلد بیست و سوم مجموعه فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت عبدالکریم البهبهانی گردآوری شده است. این اثر به همت سرافراز علی مهدی به زبان پشتو ترجمه و در ۶۳ صفحه با قطع رقعی منتشر شده است.

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