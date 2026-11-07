به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برونو لمارکی، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، روز جمعه ۱۵ آبان، در نشست خبری سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که سیاست‌های محدودکننده طالبان، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و دختران، موجب انزوای بیشتر افغانستان در عرصه بین‌المللی شده است.

محدودیت‌های زنان و دختران

به گفته او، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دختر افغان از سال ۲۰۲۱ تاکنون از دسترسی به آموزش متوسطه محروم شده‌اند و شمار دانشجویان دختر در دانشگاه‌های افغانستان به صفر رسیده است. همچنین، زنان کارمند افغان از سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون اجازه ورود به دفاتر سازمان ملل در این کشور را نداشته‌اند.

لمارکی با اشاره به بازگشت گسترده مهاجران گفت که از سال ۲۰۲۰ تاکنون حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار افغان به کشور بازگشته‌اند که بخش قابل توجهی از آنان از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند. او تأکید کرد که این افراد برای اسکان مجدد به مدارک قانونی، حمایت‌های اجتماعی و فرصت‌های شغلی نیاز دارند.

کاهش کمک‌های بشردوستانه

معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل همچنین درباره افزایش کشت خشخاش در افغانستان گفت که براساس گزارش اخیر سازمان ملل، تولید تریاک در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۳۰ درصد افزایش یافته است. او تأکید کرد که مقابله با کشت خشخاش بدون فراهم کردن منابع درآمد جایگزین برای کشاورزان امکان‌پذیر نیست.

لمارکی هشدار داد که نیازهای بشردوستانه افغانستان در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که کمک‌های بین‌المللی کاهش یافته است. به گفته او، کمک‌های بشردوستانه از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ و حدود ۵۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ رسیده است.

او در پایان از جامعه جهانی خواست افغانستان را به فراموشی نسپارد و هشدار داد که پیامدهای بحران این کشور می‌تواند فراتر از مرزهای آن، امنیت و ثبات منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

................

پایان پیام/