به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه، روز شنبه در نشست خبری دومین دوره جایزه جهانی صدر که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، با اشاره به پیشینه تولید دانش و نظریه‌پردازی در حوزه‌های علمیه اظهار کرد: فقاهت در حوزه علمیه که ریشه در عصر امام صادق(ع) دارد و فلسفه که بنیاد تفکر عقلانی در این نهاد علمی است، همواره بر پایه تولید نظریه‌های جدید استوار بوده و حوزه هیچ‌گاه در دانش‌های گذشته متوقف نمانده است.

وی افزود: فقه پویا و فلسفه پویا درصدد پاسخگویی و تأثیرگذاری در تمام عرصه‌های زندگی بشر هستند؛ چراکه فلسفه و تفکر دینی و اساساً دین، برای ساختن دنیا و سامان‌بخشیدن به زندگی انسان در همه ابعاد حیات اوست. امروز به برکت انقلاب اسلامی، دین و مکتب تشیع و جعفری توانسته‌اند ظرفیت پاسخگویی خود را در عرصه‌های متنوع زندگی بشر به‌خوبی نشان دهند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با اشاره به تحولات و رویدادهای روز گفت: در شرایط کنونی، از یک سو رسالت حوزه‌های علمیه، پژوهشگاه‌ها، مراکز پژوهشی حوزوی و پژوهشگران این عرصه برای پاسخگویی به نیازهای تمدن نوین بشری بیش از گذشته اهمیت یافته و از سوی دیگر، پرسش‌های فراوانی نه‌تنها در داخل ایران، بلکه در سراسر جهان متوجه ایران، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و حوزه‌های علمیه شده است.

عباسی ادامه داد: اگر این نیازها به‌درستی پاسخ داده شوند و پاسخ‌ها نیز به شکل مناسب در اختیار مخاطبان قرار گیرند، می‌توانند مورد توجه افرادی قرار گیرند که در تعامل با عرصه‌های فکری، ادیان، نحله‌ها و مکاتب گوناگون، هنوز پاسخ پرسش‌های خود را نیافته‌اند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در برابر تفکر مادی‌گرایانه غرب، گفتمان دیگری را مطرح کرده است، تصریح کرد: در عصری که سیطره و هژمونی تفکر غرب و ماتریالیسم و مادی‌گرایی ظاهراً بر همه عرصه‌ها مستولی شده بود، امروز ندای دیگری در برابر آن قرار گرفته و نشان داده است که راه و پاسخ دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با اعلام آمادگی مراکز پژوهشی حوزوی برای همکاری در جایزه جهانی صدر اظهار کرد: ما به‌عنوان حوزه‌های علمیه و نمایندگان مراکز پژوهشی و پژوهشگران حوزوی، وظیفه خود می‌دانیم در این مسیر مشارکت کنیم و از این همکاری استقبال می‌کنیم. این آمادگی و همراهی، پیام مدیریت حوزه‌های علمیه و شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز هست.

عباسی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: حوزه‌های علمیه امروز به برکت انقلاب اسلامی و رهبری امامین انقلاب و رهبر شهید انقلاب، با حوزه‌های علمیه در دهه‌های گذشته تفاوت‌های فراوانی دارند و از ظرفیت‌های گسترده‌ای در عرصه پژوهش و تولید علم برخوردارند.

وی از فعالیت بیش از ۱۰۰ مجله علمی در حوزه‌های علمیه خبر داد و افزود: این مجلات در بیش از پنج رشته متنوع علمی فعالیت دارند. همچنین بیش از ۷۰ پژوهشکده، مرکز پژوهشی و پژوهشگاه معتبر در مجموعه حوزه‌های علمیه قم و شهرهایی همچون تهران، اصفهان و خراسان مشغول فعالیت هستند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با اشاره به رویدادهای علمی و پژوهشی این نهاد گفت: رویدادهایی همچون کتاب سال حوزه، جشنواره علامه حلی و طرح گفتمان انقلاب اسلامی از جمله فعالیت‌های علمی حوزه به شمار می‌روند. در طرح گفتمان انقلاب اسلامی نیز بیش از پنج هزار اثر در قالب‌های مورد نیاز انقلاب اسلامی و در سطح حوزه و جهان ارائه شده است.

عباسی با قدردانی از همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در برگزاری جایزه جهانی صدر، این همراهی را فرصتی ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد که حوزه‌های علمیه بتوانند نقش خود را در این رویداد به‌خوبی ایفا کنند.

وی در ادامه از پژوهشگران و نظریه‌پردازان حوزوی دعوت کرد جایزه جهانی صدر را فرصتی بی‌نظیر برای معرفی اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود به جهان و مخاطبان بین‌المللی بدانند و آثارشان را به این رویداد ارائه کنند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه همچنین از مدیران و مراکز علمی حوزه‌های علمیه خواست برای همراهی با این جایزه و ارسال آثار فاخر مشارکت کنند و از اصحاب رسانه خواست در معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای حوزه‌های علمیه نقش‌آفرینی کنند.

عباسی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنمایی جایگاه امروز حوزه‌های علمیه در عرصه بین‌المللی گفت: حوزه علمیه امروز نهادی محدود به کنج حجره‌ها نیست، بلکه باید در عرصه جهانی حضور داشته باشد و در مسیر آماده‌سازی بشریت برای تحقق آرمان بلند مهدویت و ظهور نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به راهبرد علمی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، «العلم سلطانه»، خاطرنشان کرد: تحقق این راهبرد در پرتو تولیدات علمی، به‌ویژه در عرصه علوم انسانی اسلامی، امکان‌پذیر است؛ تولیداتی که می‌توانند به‌عنوان نرم‌افزار قدرت نظامی و فناوری‌های نوین نیز نقش‌آفرین باشند. امیدواریم در این جایزه جهانی بتوانیم سهمی ارزشمند در تحقق این آرمان‌ها داشته باشیم.

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