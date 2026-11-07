به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ داوران مرحله کشوری مسابقات قرآنی مدهامّتان در بخش های برادران و خواهران معرفی شدند.

احسان مولوی، دبیر محتوایی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان با اعلام این خبر گفت: در بخش برادران استاد کریم دولتی، ریلست هیئت داوران و نظارت فنی رقابت‌ها را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: همچنین، استاد عباس امام‌جمعه از تهران داوری بخش تجوید، نصرت‌الله حسینی، از تهران داوری بخش صوت، صالح اطهری‌فرد از البرز داوری بخش لحن را عهده دار هستند.

مولوی تصریح کرد: همچنین در بخش وقف و ابتدا مهدی پریزاد از کرمانشاه مسئولیت داوری را بر عهده خواهد داشت. محمدصادق نصراللهی از قم بخش صحت حفظ را داوری می کند و داوری بخش هنر قرآنی نیز توسط عطاالله یوسفی از همدان انجام می‌شود.

دبیر محتوایی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان درباره داوران در بخش خواهران این رقابت‌ها نیز بیان کرد: خانم نسرین رضانیا از همدان رییس هیئت داوران و ناظر فنی رقابت‌ها در این دوره است. همچنین، فاطمه شیرازی از تهران در تجوید، رضوان جلالی‌فر از البرز در صوت، صدیقه بارانی از اصفهان در لحن، فاطمه پرویزی‌نصرت از همدان در وقف و ابتدا، مریم سعیدی از مرکزی در صحت حفظ رقابت شرکت‌کنندگان را قضاوت می‌کنند.

وی افزود: همچنین، مریم شریف‌زاده احتشامی از همدان در رشته قصه‌گویی قرآنی و شهرزاد بیاتی از همدان در رشته هنر قرآنی داوری مسابقات را بر عهده دارند.

مولوی تأکید کرد: ناظران اجرایی این دوره از مسابقات در بخش خواهران را نیز زینب محمدی و حسن حسین‌زاده از استان همدان عهده‌دار هستند.

گفتنی است، هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی همدان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران برگزار می‌شود



..........

پایان پیام/ ۲۱۸