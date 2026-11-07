به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه قرقیزستان اعلام کرد که دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی درباره افغانستان، روز جمعه (۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۶ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر بیشکک، پایتخت این کشور، برگزار شد.

به گزارش این وزارتخانه، نمایندگان چهار کشور آسیای مرکزی در این نشست درباره آخرین تحولات نظامی و سیاسی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و شرایط بشردوستانه افغانستان تبادل نظر کردند.

وضعیت اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان و تأثیر تحولات این کشور بر امنیت و ثبات منطقه آسیای مرکزی از دیگر موضوعات مورد بررسی شرکت‌کنندگان بود.

نمایندگان حاضر همچنین وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان را بررسی کردند و درباره فرصت‌های اجرای طرح‌های مشترک در زمینه تجارت، اقتصاد، حمل‌ونقل، لجستیک و کمک‌های بشردوستانه به تبادل نظر پرداختند.

براساس این گزارش، شرکت‌کنندگان با تأکید بر اهمیت افغانستان در تلاش‌های منطقه‌ای برای تحقق اهداف توسعه پایدار، بر ضرورت ادامه هماهنگی‌ها در حوزه امنیت منطقه‌ای تأکید کردند. مقابله با جرایم فرامرزی، تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از جمله محورهای این همکاری‌ها عنوان شده است.

در این نشست همچنین بر اهمیت تعامل با مقام‌های حاکم افغانستان با درنظرگرفتن منافع و اولویت‌های ملی کشورهای منطقه تأکید شد.

نمایندگان چهار کشور در بخش دیگری از این نشست، انتخاب تاریخی قرقیزستان به‌عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ را مورد استقبال قرار دادند و آمادگی خود را برای همکاری فعال در چارچوب سازمان ملل با هدف پیشبرد طرح‌های اجتماعی، اقتصادی، حمل‌ونقل، لجستیکی و بشردوستانه در افغانستان اعلام کردند.

در پایان نشست نیز طرف‌ها توافق کردند رایزنی‌های منظم خود را در این چارچوب برای اجرای مؤثر اهداف و تصمیم‌های اتخاذشده از سوی سران کشورهای آسیای مرکزی ادامه دهند.

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