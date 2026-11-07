دندان‌درد معمولاً وقتی امان آدم را می‌برد که مطب‌ها بسته‌اند: نیمه‌شب، آخر هفته یا صبح جمعه. دانستن نام و نشانی یک دندانپزشکی شبانه‌روزی کرج پیش از آن لحظه، چند ساعت سردرگمی و درد را کم می‌کند. این گزارش مراکزی را که شب و روز تعطیل بیمار می‌پذیرند، سؤال‌های لازم پیش از رفتن و کارهای ساده تا رسیدن به دندانپزشک را یک‌جا آورده است.

دندانپزشکی شبانه‌روزی کرج؛ کدام مراکز شب و جمعه باز هستند؟

دندانپزشکی شبانه‌روزی کرج دست‌کم شش گزینه فعال دارد؛ کلینیک‌هایی که در سایت رسمی خود را شبانه‌روزی معرفی کرده‌اند یا ساعت کارشان در گوگل مپ برای همه روزهای هفته، از جمله جمعه، ۲۴ ساعته ثبت شده است. در ادامه هر کدام را جداگانه معرفی کرده‌ایم و نشانی و تلفن هر مرکز در پایان معرفی‌اش آمده است.

کلینیک دندانپزشکی آرتین؛ چهارراه هفت‌تیر

برای کسی که در مرکز شهر زندگی می‌کند، آرتین احتمالاً کوتاه‌ترین مسیر را دارد. هم سایت خود کلینیک آن را شبانه‌روزی معرفی می‌کند و هم گوگل مپ هر هفت روز هفته را ۲۴ ساعته نشان می‌دهد. چیزی که آرتین در معرفی خودش رویش تأکید کرده، بهداشت است: اتاق جداگانه‌ای برای استریل کردن وسایل دارد و طبق اعلامش، دندانپزشک عمومی و متخصص با هم در آن کار می‌کنند. ایمپلنت، ارتودنسی، کامپوزیت، پر کردن و سفید کردن دندان هم در فهرست خدماتش هست. ۸۲ نفر در گوگل مپ به آن امتیاز داده‌اند و میانگینش ۳٫۸ است.

نشانی : چهارراه هفت‌تیر، جنب پاساژ کامپیوتر کیش، کوچه انقلاب، برج ارم، طبقه دوم

تلفن: ۰۲۶۳۲۲۱۱۴۹۶

کلینیک دندانپزشکی تاج؛ ابتدای خرمدشت

«به صورت شبانه‌روزی و حتی در ایام تعطیل»؛ این قولی است که تاج در سایتش به مراجعان بخش اورژانس داده. فهرست خدماتش از کار اورژانسی فراتر می‌رود و ایمپلنت، ارتودنسی، لمینت، بلیچینگ، پروتز و دندانپزشکی کودکان را هم شامل می‌شود. برای مراجعه شبانه، مهم‌ترین نکته این است که رادیوگرافی دیجیتال در خود مرکز انجام می‌شود؛ فقط پشت تلفن مطمئن شوید این بخش در ساعت شب هم فعال است. امتیاز تاج در گوگل مپ ۳ است، اما با ۱۵ نظر هنوز تصویر کاملی نمی‌دهد.

نشانی : ابتدای خرمدشت، خیابان ولیعصر، ساختمان کوثر، طبقه دوم

تلفن: ۰۲۶۳۴۸۰۰۰۰۲ و ۰۲۶۳۴۸۰۰۰۰۶

کلینیک دندانپزشکی ارغوان؛ گلشهر و حصارک

تنوع تخصص‌ها نقطه قوت ارغوان است. در فهرست کادر درمانی که سایتش منتشر کرده، کنار دندانپزشکان عمومی، نام متخصص درمان ریشه، متخصص کودکان، ارتودنتیست، متخصص لثه و جراح فک و صورت هم دیده می‌شود. کلینیک خودش را شبانه‌روزی و فعال در روزهای تعطیل معرفی می‌کند.

یک نکته را از قلم نیندازید: طبق همان سایت، ویزیت و مشاوره عادی از ۱۰ صبح تا ۷ عصر است. یعنی برای مشاوره و کارهای برنامه‌ریزی‌شده بهتر است روز بروید و برای اورژانس شبانه، پشت تلفن بپرسید کدام دندانپزشک کشیک است.

نشانی : خیابان شهید بهشتی، ۴۵ متری گلشهر، روبه‌روی پمپ‌بنزین حصارک، ساختمان بقیه‌الله، طبقه دوم

تلفن: ۰۲۶۳۴۰۹۱۲۱۲ تا ۰۲۶۳۴۰۹۱۲۱۴

کلینیک دندانپزشکی آرمان؛ جاده ملارد به سمت فردیس

آرمان از سال ۱۳۹۵ کار می‌کند و به گفته سایتش، مؤسس و مدیر آن دکتر احسان آرمان است. پذیرش این مرکز ۲۴ ساعته اعلام شده و گوگل مپ هم همین را نشان می‌دهد. شفاف‌ترین توضیح درباره کار شبانه را هم همین کلینیک داده است. به گفته صفحه شبانه‌روزی‌اش، در شیفت اورژانس این کارها انجام می‌شود:

درمان درد شدید، تخلیه آبسه و عصب‌کشی اورژانسی

کشیدن دندان غیرقابل نگه داشتن و دندان عقل

ترمیم موقت شکستگی، کنترل خونریزی و اورژانس کودکان

رادیوگرافی دیجیتال برای تشخیص

لمینت، بلیچینگ، ارتودنسی و ایمپلنت انتخابی را هم جزو کار شیفت اورژانس نمی‌داند. میانگین امتیاز آرمان در گوگل مپ ۳٫۷ از ۵۴ نظر است.

نشانی : جاده ملارد، نبش خیابان گلستان سی‌ام

تلفن: ۰۲۶۳۶۶۵۵۱۳۰

کلینیک دندانپزشکی اکسین؛ عظیمیه

اطلاعات تأییدشده درباره اکسین از بقیه کمتر است. گوگل مپ ساعت کارش را همه روزها ۲۴ ساعته نشان می‌دهد و در فهرست‌های محلی هم کلینیک شبانه‌روزی معرفی شده است. این کلینیک برای ساکنان عظیمیه نزدیک است؛ فقط پیش از رفتن تماس بگیرید و بپرسید دندانپزشک حاضر است و چه کاری انجام می‌دهد.

نشانی : عظیمیه، بلوار شریعتی

تلفن: ۰۲۶۳۴۰۰۳۸۰۰

همه این اطلاعات در آبان ۱۴۰۵ از سایت رسمی مراکز و صفحه‌شان در گوگل مپ بررسی شده است. ساعت کار کلینیک‌ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند، پس پیش از راه افتادن تماس بگیرید.

اگر مرکز نزدیک شما در این فهرست نیست

کرج شهر بزرگی است و از مهرشهر تا گوهردشت و باغستان، فاصله‌ها شب هم کوتاه نیست. اگر هیچ‌کدام از این مراکز نزدیک شما نیست، در گوگل مپ «دندانپزشکی شبانه‌روزی» را جست‌وجو کنید و فیلتر «اکنون باز است» را بزنید. فقط یادتان باشد این فیلتر بر اساس ساعت ثبت‌شده کار می‌کند و همیشه به‌روز نیست.

برای درمان‌های بعدی، مثل تکمیل عصب‌کشی یا روکش، لازم نیست به همان مرکز شبانه‌روزی برگردید. فهرست دندانپزشکی کرج در صفحه https://behtarino.com/r/کلینیک-دندانپزشکی/کرج نشانی، امتیاز و نظر مراجعان و ساعت باز بودن کلینیک‌های دندانپزشکی کرج را کنار هم نشان می‌دهد و کمک می‌کند در ساعت عادی، مرکزی معتبر و مطابق با مشکل خود انتخاب کنید.

پیش از رفتن، این سؤال‌ها را تلفنی بپرسید

شبانه‌روزی بودن یک کلینیک به این معنا نیست که همه خدماتش ساعت سه بامداد هم در دسترس است. پیش از رفتن به هر دندانپزشکی شبانه‌روزی کرج تماس بگیرید و بپرسید:

همین حالا دندانپزشک در مرکز هست و کودک را هم می‌پذیرد؟

در این ساعت رادیوگرافی انجام می‌شود؟

امشب چه کاری انجام می‌دهید؛ فقط کم کردن درد، کشیدن دندان یا شروع عصب‌کشی؟

هزینه ویزیت و درمان چقدر است و با کدام بیمه‌ها قرارداد دارید؟

کارت ملی، کارت بیمه و نام داروهایتان را همراه ببرید. اگر داروی رقیق‌کننده خون می‌خورید یا باردارید، همان اول به دندانپزشک بگویید؛ این موارد ممکن است روش درمان را تغییر دهد.

کدام درد اورژانسی است و کدام تا صبح صبر می‌کند؟

همه مشکلات دندان رفتن در نیمه‌شب را لازم نمی‌کنند. این جدول کمک می‌کند سریع‌تر تصمیم بگیرید:

وضعیت چقدر فوری است؟ کجا بروید؟ افتادن کامل دندان دائمی بر اثر ضربه خیلی فوری؛ بهتر است ظرف ۳۰ دقیقه دندانپزشکی شبانه‌روزی تورم صورت همراه با تب، یا سختی نفس کشیدن و قورت دادن اورژانسی اورژانس بیمارستان یا تماس با ۱۱۵ ضربه شدید به صورت و احتمال شکستگی فک اورژانسی اورژانس بیمارستان درد شدید و ضربان‌دار که با مسکن آرام نمی‌شود همان شب دندانپزشکی شبانه‌روزی خونریزی لب یا زبان که بند نمی‌آید همان شب دندانپزشکی شبانه‌روزی یا اورژانس لب‌پریدگی کوچک یا افتادن پرکردگی، بدون درد غیرفوری نوبت عادی در روزهای کاری

اگر دندان‌درد با تورم لثه یا مزه بد در دهان همراه است، ممکن است آبسه باشد؛ حتی اگر مسکن درد را کم کرده، تا صبح صبر نکنید.

درمان سریع دندان‌درد در شب: تا رسیدن به کلینیک چه کنید؟

طبق راهنمای اورژانس‌های دندانی انجمن دندانپزشکی آمریکا، برای دندان‌درد اول دهان را با آب ولرم بشویید و با نخ دندان، آرام، تکه غذای گیرکرده را بیرون بیاورید. همین راهنما هشدار می‌دهد که قرص آسپرین را روی دندان یا لثه نگذارید، چون ممکن است لثه را بسوزاند.

برای تورم، کمپرس سرد را لای پارچه بپیچید و از بیرون روی گونه بگذارید.

با سمت دردناک غذا نجوید و نوشیدنی خیلی داغ یا خیلی سرد نخورید.

مقدار مسکن را از برگه راهنمای دارو یا داروساز بپرسید و بیشتر از آن نخورید.

مسکن فقط درد را عقب می‌اندازد و علت را درمان نمی‌کند. اگر درد بعد از چند ساعت برگشت یا شدیدتر شد، رفتن به دندانپزشکی شبانه‌روزی کرج بهتر از صبر کردن تا شنبه است.

دندان شکسته یا افتاده: نیم ساعت اول تعیین‌کننده است

اگر دندان دائمی بر اثر ضربه کامل بیرون افتاد، زمان مهم‌ترین عامل است. راهنمای نجات دندان افتاده انجمن اندودنتیست‌های آمریکا توصیه می‌کند ظرف ۳۰ دقیقه به دندانپزشک برسید و تا آن زمان این کارها را بکنید:

دندان را از تاج، یعنی بخش سفید داخل دهان، بگیرید و به ریشه دست نزنید. اگر کثیف است، فقط با آب بشویید؛ صابون نزنید، نسابید و لای دستمال نپیچید. اگر می‌توانید، آرام سر جایش برگردانید و با گاز گرفتن ملایم نگه دارید. اگر برنگشت، در شیر یا داخل دهان کنار گونه نگه دارید، نه در آب لوله‌کشی.

همین راهنما می‌گوید گاهی دندانی که یک ساعت یا بیشتر بیرون مانده هم نجات پیدا می‌کند؛ پس اگر دیر شد، باز هم بروید. برای دندان شیری کودک، انجمن دندانپزشکی آمریکا می‌گوید دندان را مرطوب نگه دارید و کودک را پیش دندانپزشک ببرید تا او درباره برگرداندنش تصمیم بگیرد. اگر فقط تکه‌ای شکسته، دهان را با آب ولرم بشویید، کمپرس سرد بگذارید و تکه را در ظرفی تمیز نگه دارید.

چه وقت به‌جای دندانپزشکی به اورژانس بیمارستان بروید؟

کلینیک دندانپزشکی برای درد، آبسه محدود و دندان شکسته جای درستی است، اما بعضی نشانه‌ها از حد دندان فراتر می‌روند. راهنمای کلگیت درباره عفونت‌های شدید دندان می‌گوید اگر تب و تورم را با هم دارید، یا در نفس کشیدن و قورت دادن مشکل دارید، باید فوراً به پزشک برسید. این نشانه‌ها را جدی بگیرید:

تورمی که به سمت چشم یا گردن پیش می‌رود

سختی در نفس کشیدن، قورت دادن یا باز کردن دهان

ضربه شدید به صورت و احتمال شکستگی فک

خونریزی شدیدی که با فشار گاز تمیز بند نمی‌آید

در این حالت‌ها خودتان رانندگی نکنید؛ با ۱۱۵ تماس بگیرید یا از کسی بخواهید شما را به نزدیک‌ترین اورژانس بیمارستان برساند.

در خانه چه چیزهایی دم دست باشد؟

یک کیسه کوچک، کار نیم ساعت اول را ساده‌تر می‌کند: چند بسته گاز استریل، ظرف کوچک دردار برای دندان افتاده، نخ دندان، مسکن همراه با برگه راهنمایش، کیسه یخ و شماره دو مرکز شبانه‌روزی نزدیک خانه. جای این کیسه را به بقیه اهل خانه هم نشان دهید؛ دندان افتادن بچه‌ها اغلب هنگام بازی و دور از چشم والدین اتفاق می‌افتد.

سؤالات متداول درباره دندانپزشکی شبانه‌روزی کرج

آیا دندانپزشکی شبانه‌روزی کرج روز جمعه هم باز است؟

بله. مراکز این فهرست طبق سایت رسمی یا ساعت ثبت‌شده در گوگل مپ، جمعه‌ها هم شبانه‌روزی کار می‌کنند. با این حال، ساعت کار در تعطیلات رسمی ممکن است تغییر کند و تماس پیش از رفتن لازم است.

دندانپزشکی شبانه‌روزی بیمه تأمین اجتماعی را قبول می‌کند؟

به قرارداد هر مرکز بستگی دارد. پشت تلفن نام بیمه پایه و تکمیلی‌تان را بگویید و بپرسید کدام خدمت را پوشش می‌دهد؛ گاهی ویزیت تحت پوشش است ولی درمان اصلی نه.

عصب‌کشی را همان شب کامل انجام می‌دهند؟

معمولاً نه. کار شبانه بر کم کردن درد متمرکز است؛ مثل تخلیه چرک، شروع عصب‌کشی یا کشیدن دندانی که قابل نگه داشتن نیست. تکمیل عصب‌کشی و ترمیم نهایی اغلب به جلسه‌های بعد می‌رسد.

هزینه دندانپزشکی شبانه‌روزی بیشتر از ساعت عادی است؟

نمی‌شود عدد ثابتی گفت. هر مرکز تعرفه خودش را دارد و ممکن است برای شب یا روز تعطیل هزینه متفاوتی بگیرد. پیش از شروع درمان، هزینه ویزیت و کار اصلی را جدا بپرسید.

برای دندان‌درد کودک هم می‌شود شب به کلینیک شبانه‌روزی رفت؟

بله، ولی پشت تلفن سن کودک را بگویید و بپرسید دندانپزشکی هست که او را بپذیرد. اگر کودک تب دارد و صورتش ورم کرده، یا در قورت دادن مشکل دارد، او را مستقیم به اورژانس بیمارستان ببرید.

جمع‌بندی

دندانپزشکی شبانه‌روزی کرج کم نیست، اما مهم‌تر از دانستن چند نام، داشتن یک برنامه ساده است: شماره یکی دو مرکز نزدیک خانه را همین حالا در گوشی ذخیره کنید، پیش از رفتن تماس بگیرید و برای دندان افتاده یا تورم همراه با تب، منتظر صبح نمانید.