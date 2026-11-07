به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۶، در دانشگاه اسلامی دولتی پالانگکا رایا در جمع رئیس و معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها، مدیران گروه‌های علمی، استادان و شماری از دانشجویان بین‌المللی سخنرانی کرد.

در آغاز این دیدار، پروفسور دکتر احمد داخویر، رئیس دانشگاه، با تسلیت شهادت رهبر ایران، از ایران به عنوان کشوری الگو یاد کرد و گفت پیشرفت‌های فناورانه ایران توجه جهانی را جلب کرده است. وی همچنین آمادگی دانشگاه اسلامی دولتی پالانگکا رایا را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه ایران و گسترش همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشورمان اعلام کرد.

جهانگیری در آغاز سخنان خود با اشاره به پیوندهای چندصدساله فرهنگی و تاریخی ایران و اندونزی و بیش از هفت دهه روابط رسمی دیپلماتیک، گفت دو کشور با وجود فاصله جغرافیایی، زمینه‌های مشترکی برای گسترش همکاری‌های فرهنگی، علمی و دانشگاهی دارند. وی تبادل استاد و دانشجو، اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک و استفاده از فرصت‌های تحصیلی در ایران را از مسیرهای عملی این همکاری برشمرد.

مقاومت ایران؛ الگویی برای جهان

رایزن فرهنگی ایران در ادامه گفت تجربه نه‌ماهه مقاومت مردم ایران می‌تواند به الگویی برای مقاومت در جهان تبدیل شود. وی مقاومت را دارای ابعاد سیاسی، نظامی، علمی و فناورانه دانست و با تشریح نمونه‌هایی از پیشرفت علمی و فناوری ایران، بر نقش تولید دانش و توسعه توان فناورانه در تقویت قدرت و استقلال کشور تأکید کرد.

جهانگیری همچنین به سهم چشمگیر بانوان ایرانی در تولید علم و نقش جوانان در پیشبرد پژوهش و نوآوری اشاره کرد. وی با تأکید بر نقش جوانان مؤمن و توانمند، گفت فراهم‌کردن فرصت مشارکت علمی و پژوهشی برای نسل جوان می‌تواند آنان را به پیشران پیشرفت جامعه تبدیل کند.

دانشگاه اسلامی دولتی پالانگکا رایا از مراکز آموزش عالی دولتی استان کالیمانتان مرکزی اندونزی است. این دانشگاه در کنار آموزش و پژوهش در حوزه مطالعات اسلامی، طرح‌های فناورانه‌ای برای پاسخ به نیازهای منطقه دنبال می‌کند. توسعه پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی برای شناسایی و نقشه‌برداری از کانون‌های آتش‌سوزی جنگل‌ها و اراضی توربی، از جمله طرح‌هایی بود که رئیس دانشگاه در این دیدار معرفی کرد.

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