به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ازدواج دیگر برای بسیاری از جوانان عراقی اولویت نخست زندگی نیست. تغییری اجتماعی که ریشه‌های آن تنها به دشواری‌های معیشتی و هزینه‌های تشکیل خانواده محدود نمی‌شود، بلکه ترس از مسئولیت‌پذیری، کاهش اعتماد به موفقیت روابط زناشویی، افزایش آمار طلاق و تغییر معیارهای انتخاب همسر را نیز در بر می‌گیرد. در شرایطی که برخی زنان و مردان بدون تصمیم جدی برای ازدواج به سنین بالاتر می‌رسند، پرسش‌هایی درباره پیامدهای این روند برای آینده خانواده و مناسبات اجتماعی عراق مطرح شده است.

تغییر ارزش‌ها و افزایش تردید درباره ازدواج

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، باور به به‌تعویق‌انداختن ازدواج با مجموعه‌ای از تحولات ارزشی در جامعه عراق ارتباط دارد. نسل‌های جدید دیگر لزوماً همان دیدگاه‌هایی را دنبال نمی‌کنند که تصمیم‌های نسل‌های پیشین برای ازدواج بر پایه آن‌ها شکل می‌گرفت. به‌ویژه آنکه تجربه‌های ناموفق زندگی مشترک در عراق، افزایش یافته و پرونده‌های اختلافات زناشویی بسیاری در دادگاه‌های این کشور، مطرح است. همچنین نرخ طلاق در عراق بسیار بالا است.

این عوامل بر وضعیت روانی جوانان عراقی، تأثیر گذاشته‌اند و ترس پیشاپیش از شکست در زندگی مشترک باعث شده است بسیاری از آن‌ها برای برداشتن هر گامی در مسیر ازدواج، بیشتر تأمل کنند و دست نگه دارند.

آمار مشخصی از تعداد افرادی در عراق که ازدواج خود را به تأخیر انداخته‌اند وجود ندارد، اما داده‌ها و مشاهدات دادگاه‌های این کشور از کاهش محسوس شمار جوانانی حکایت دارد که برای ازدواج اقدام می‌کنند. در مقابل، ازدواج نخست در سنین ۴۰ و ۵۰ سالگی بیشتر به چشم می‌خورد.

این روند همه استان‌های عراق را در بر گرفته است. حتی مناطق جنوبی و روستایی که در گذشته ازدواج در آن‌ها اغلب در سنین پایین و گاهی پیش از ۲۰ سالگی انجام می‌شد.

تغییر اولویت‌های زندگی و فاصله‌گرفتن از ازدواج

«غیث جواد» مرد ۴۰ ساله ساکن شهر بغداد در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: با وجود اینکه به سنی رسیده‌ام که در گذشته معمولاً زمان تشکیل خانواده و بچه‌دار شدن بود، هنوز به‌طور جدی به ازدواج فکر نکرده‌ام. موضوع به مخالفت با اصل ازدواج مربوط نمی‌شود، بلکه حاصل تغییر اولویت‌ها و نگاه من به زندگی در سال‌های اخیر است.

وی ادامه داد: ازدواج دیگر از نظر من اقدامی نیست که صرفاً به دلیل رسیدن به سن مشخصی باید انجام شود. بلکه تصمیمی است که به آمادگی روانی، برخورداری از شرایط لازم، اطمینان به انتخاب شریک مناسب و توانایی تحمل مسئولیت‌ها و فشارهای زندگی نیاز دارد. ترجیح می‌دهم به سبک زندگی فعلی‌ام ادامه دهم تا اینکه وارد رابطه‌ای زناشویی شوم که احساس می‌کنم برای آن آمادگی ندارم.

نکته قابل توجه این است که انگیزه‌های به‌تعویق‌انداختن ازدواج در عراق دیگر به مردان محدود نمی‌شود. زنان این کشور نیز با تغییر معیارهای انتخاب همسر و انتظارات از زندگی مشترک روبه‌رو هستند. اهمیت استقلال فردی، تحصیل و تلاش برای دستیابی به فرصت‌های شغلی پیش از تشکیل خانواده از جمله عواملی است که در تصمیم آنان نقش دارد. ترس از ورود به روابط ناپایدار یا تجربه‌هایی که ممکن است به طلاق منجر شود نیز از دیگر دلایل این تأخیر است.

انتظارات بالاتر و ترس از شکست در زندگی مشترک

«یوسف عماد» پژوهشگر اجتماعی، مجموعه‌ای از عوامل از جمله افزایش سطح انتظارات از شریک زندگی، ترس از شکست، تأثیرپذیری از تجربه‌های طلاق و اختلافات خانوادگی گسترده در جامعه را در این روند مؤثر می‌داند.

او در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» تأکید می‌کند: این مسائل، تصمیم‌گیری درباره ازدواج را پیچیده‌تر کرده و برخی جوانان ترجیح می‌دهند به‌جای ورود به تجربه‌ای که از موفقیت آن اطمینان ندارند، ازدواج را به تعویق بیندازند. تداوم این تحولات و پیامدهای نگران‌کننده آن‌ها برای وضعیت روانی جوانان عراقی چه دختران و چه پسران به گسترش شکاف در درک مفهوم ازدواج و حدود مسئولیت‌های آن منجر می‌شود. افزون بر این، احتمال دارد فرصت شکل‌گیری پیوندهای خانوادگی سنتی که همواره بخشی اساسی از بافت اجتماعی عراق بوده‌اند، کاهش یابد.

ضرورت کاهش فشار اجتماعی بر جوانان

از سوی دیگر، «هدی الیاسری» فعال مدنی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» تأکید می‌کند که برخورد با پدیده تأخیر در ازدواج نباید بر سرزنش جوانان یا واردکردن فشار بر آن‌ها استوار باشد. هر فرد حق دارد زمان ازدواج خود را بر اساس باورها و میزان آمادگی‌اش انتخاب کند. با این حال، ضروری است شرایط اجتماعی و فرهنگی‌ که ازدواج را در نگاه برخی افراد به تجربه‌ای پرخطر تبدیل کرده است، مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.

او می‌افزاید: جامعه باید فرهنگ گفت‌وگو و تفاهم میان افرادی را که قصد ازدواج دارند تقویت کند و برخی معیارهای سخت‌گیرانه اجتماعی را که انتظاراتی غیرواقع‌بینانه از زوج‌ها ایجاد می‌کنند، کنار بگذارد. همچنین آگاهی‌بخشی درباره حقوق و وظایف زوجین و روش‌های حل اختلاف اهمیت دارد. اقداماتی که می‌توانند به شکل‌گیری روابطی باثبات‌تر کمک کنند.

ازدواج؛ از یک سنت اجتماعی تا انتخابی فردی

ازدواج در جامعه عراق صرفاً پیوند میان دو نفر نبوده، بلکه همواره مناسبتی اجتماعی در ارتباط با تشکیل خانواده و گسترش پیوندهای خویشاوندی به شمار می‌رفته است. در گذشته، تصمیم به ازدواج اغلب تحت تأثیر نظر والدین و خویشاوندان قرار داشت. اما تحولات فرهنگی، گسترش آموزش و اشتغال و آشنایی با سبک‌های زندگی متفاوت، فضای بیشتری برای تصمیم‌گیری‌های شخصی افراد از جمله در انتخاب شریک زندگی و تعیین زمان ازدواج، فراهم کرده است.

پیامدهای این تحولات از سطح زندگی فردی فراتر می‌رود و الگوهای تشکیل خانواده، نرخ فرزندآوری و روابط میان نسل‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وضعیت، نهادهای مسئول را ناگزیر می‌کند به‌جای تکرار توصیه‌های سنتی درباره ازدواج زودهنگام، تحولات اجتماعی را به‌درستی درک کنند.

گسترش این پدیده در جامعه عراق نشان می‌دهد که تشکیل خانواده با دگرگونی در مفهوم پیوند زناشویی و ثبات زندگی روبه‌رو شده است. تحولی که نمی‌توان با فشار اجتماعی با آن مقابله کرد، بلکه به راهکارهایی نیاز دارد که فرهنگ ازدواج مبتنی بر انتخاب آگاهانه، تفاهم و مسئولیت مشترک را تقویت کند.

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