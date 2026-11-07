به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از ساکنان شیعه غرب کابل می‌گویند که پایتخت افغانستان، به‌ویژه منطقه دشت برچی، طی یک سال گذشته و هم‌زمان با بازگشت گسترده مهاجران، با کمبود مسکن مواجه شده است؛ با این حال، شهرداری طالبان همچنان به تخریب خانه‌ها در برخی مناطق شیعه‌نشین این شهر ادامه می‌دهد.

یک منبع محلی در کابل به خبرنگار ابنا گفت که شهرداری طالبان از چند روز پیش عملیات تخریب خانه‌ها در اطراف کوه چهل‌دختران و بخش‌هایی از منطقه «قلعه نو» را آغاز کرده است؛ مناطقی که بیشتر ساکنان آن را خانواده‌های شیعه تشکیل می‌دهند و بسیاری از آنان طی سال‌های گذشته با دشواری و صرف هزینه‌های شخصی برای خود سرپناهی ساخته‌اند.

این منبع با انتقاد از آنچه اقدامات بدون برنامه‌ریزی شهرداری طالبان خواند، اظهار داشت: تخریب خانه‌های مردم بدون پیش‌بینی سرپناه جایگزین، با هیچ منطقی سازگار نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که از یک سو فصل سرما فرا رسیده و از سوی دیگر، شهر کابل به دلیل تراکم جمعیت و بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان با کمبود شدید مسکن روبه‌رو است.

این منبع که به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، تأیید کرد که بخشی از ساخت‌وسازها در غرب کابل بدون برخورداری از طرح جامع شهری و خارج از ضوابط فنی انجام شده است. به گفته او، ریشه این وضعیت به بی‌مسئولیتی مقام‌های حکومت پیشین افغانستان بازمی‌گردد؛ اما این مسئله نمی‌تواند توجیهی برای تخریب خودسرانه خانه‌های مردم بدون طراحی و تأمین سرپناه جایگزین از سوی شهرداری طالبان باشد.

او افزود که نمایندگان مردم بارها به شهرداری طالبان مراجعه کرده و ضمن اعلام موافقت با احداث راه و اجرای معیارهای شهرسازی، خواستار پیش‌بینی راهکاری برای تأمین سرپناه ساکنان شده‌اند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود؛ اما مقام‌های مسئول تاکنون به درخواست‌های آنان توجهی نکرده‌اند.

این در حالی است که شهرداری طالبان طی پنج سال گذشته، در جریان اجرای طرح‌های راه‌سازی، هزاران واحد مسکونی را در غرب کابل تخریب کرده است؛ اقداماتی که به گفته ساکنان این مناطق، خسارت‌های مالی سنگینی به خانواده‌های شیعه وارد کرده و شماری از آنان را با مشکل تأمین سرپناه مواجه ساخته است.

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