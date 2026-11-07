به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، از علمای بحرین، در بیانیه‌ای که روز جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶ صادر شد، ضمن هشدار به حکومت درباره پیامدهای ادامه محاکمه علمای بحرین، مسئولیت سلامت آنان را بر عهده تمام ملت بحرین دانست.

پایگاه خبری مرآة البحرین گزارش داد: آیت‌الله قاسم در این بیانیه، محاکمه علمای بحرین را که قرار است در ۸ نوامبر برگزار شود، محکوم کرد و آن را محاکمه‌ای ظالمانه خواند که بر اساس اتهامات دسیسه‌آمیز و ساختگی شکل گرفته است.

وی تأکید کرد که ایستادن در کنار علما بر همه فرزندان ملت بحرین واجب است و علما که همواره در کنار مردم ایستاده و از حقوق، کرامت و آزادی آنان دفاع کرده‌اند، امروز شایسته موضعی مردمی و وفادار هستند که همسنگ نقش و فداکاری‌های آنان باشد.

آیت‌الله قاسم اشاره کرد که علمای هدف محاکمه، به‌ویژه شیخ محمد صنقور، شیخ علی الصددی و شیخ محمود العالی، از نخبگان علمی برجسته هستند و در کنار شمار دیگری از علما و طلاب علوم دینی، نقشی اساسی در حفظ دین، خدمت به جامعه و دفاع از حقوق سیاسی و مدنی شهروندان دارند.

وی تأکید کرد که حکومت در ۸ نوامبر با آزمونی روشن روبرو است: یا باید به عدالت روی آورد، انصاف علما را رعایت کند و نقش ملی و اجتماعی آنان را به رسمیت بشناسد، یا باید رویه منحرف از عدالت خود را ادامه دهد و پیامدهای ستم و تعرض به کرامت و سلامت علما را بپذیرد.

آیت‌الله قاسم در پیامی مستقیم به مردم بحرین، از آنان خواست مسئولیت کامل دفاع از علما را بر عهده بگیرند و پیگیری جدی سلامت، کرامت و جایگاه آنان را بدون توقف و سستی و با استفاده از همه روش‌های شرعی و عقلانی موجود ادامه دهند.

وی همزمان تأکید کرد که باید آرامش و مسالمت حفظ شود؛ همان راهی که حرکت مردمی از ابتدا در پیش گرفته و همچنان نیز بر آن تأکید می‌شود.

آیت‌الله قاسم در پایان بیانیه خود تأکید کرد که علما به مردم وفادار بوده‌اند و مردم نیز باید به آنان وفادار بمانند و نباید آنان را در برابر محاکمه و پیامدهای احتمالی آن رها کنند.

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