به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین معینیان، معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در دهمین مجمع تشکل‌های بین‌الملل در تهران، از آمادگی این مجمع برای بهره‌گیری تخصصی از ظرفیت و توانمندی تشکل‌های بین‌المللی به‌عنوان حلقه‌های میانی و شتاب‌بخش در خدمت‌رسانی به جوامع محبان و پیروان اهل‌بیت(ع) در خارج از کشور خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین معینیان در این نشست که در نخستین پنجشنبه آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، به معرفی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی پرداخت و بخش‌های کانونی و اقماری، اهداف و رسالت‌های تأسیس آن و همچنین ساختار مجمع عمومی متشکل از نمایندگان جمعیت‌ها، مجامع و مراکز اهل‌بیتی فعال در نقاط مختلف جهان را تشریح کرد.

وی با اشاره به سرعت تحولات در عرصه بین‌الملل، به‌ویژه تحرکات پس از شهادت رهبر شهید امت، بر ضرورت جهاد تبیین و تبلیغ از سوی تشکل‌های مردم‌نهاد داخلی و خارجی تأکید کرد.

معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین آمادگی این معاونت را برای استفاده متناسب و تخصصی از ظرفیت تشکل‌های بین‌المللی به‌عنوان حلقه‌های میانی مورد تأکید امام مجاهد شهید اعلام کرد و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها را در خدمت‌رسانی به جوامع محبان و پیروان اهل‌بیت(ع) در خارج از کشور مورد توجه قرار داد.

معینیان در بخش دیگری از سخنان خود، گفتمان‌سازی مکتب امام مجاهد شهید، شناسایی و برقراری ارتباط با گروه‌های جدید و فعال بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق آنان را از زمینه‌های مهم همکاری دانست.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از انگیزه‌های انقلابی و ظرفیت کنشگری جهادی تشکل‌های بین‌المللی برای تولید و عرضه محتواهای غنی، به‌روز، کارآمد و متناسب با مخاطبان بین‌المللی با رویکرد اسلام ناب محمدی(ص) و مکتب قرآن و اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

دهمین مجمع تشکل‌های بین‌الملل در نخستین پنجشنبه آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مشارکت شهرداری تهران در مجموعه بلدیه برگزار شد. در این رویداد، تشکل‌های بین‌المللی و مردم‌نهادی از شهرهای مختلف ایران که در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی فعالیت و ظرفیت‌هایی داشتند، حضور یافتند.

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