به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی صدور حکم ظالمانۀ اعدام در کویت علیه آیت‌الله معتوق و دو تن دیگر، دکتر شیخ اکرم برکات، از اساتید حوزه علمیه و دانشگاه در لبنان، با صدور بیانیه‌ای ویدیویی از طریق رسانه ابنا، این تصمیمات قضایی را به‌شدت محکوم و ابراز انزجار کرد.

وی با محوریت قرار دادن شخصیت برجسته آیت‌الله شیخ حسین معتوق، احکام صادره را برخاسته از طرح‌ها و دستور جلسات فراملی دانست که تاب تحمل اندیشه آزاد را ندارند.

شیخ اکرم برکات در بخشی از اظهارات خود به تشریح ابعاد شخصیتی و زیست اجتماعی آیت‌الله معطوق پرداخت و مؤلفه‌های زیر را درباره ایشان برجسته ساخت:

"جایگاه علمی و اسلامی: آیت‌الله معتوق به‌عنوان یک «شخصیت علمی و اسلامی» شناخته می‌شود که تمامی حیات خود را وقف خدمت به جامعه کرده است.

آیت‌الله معتوق به‌عنوان یک «شخصیت علمی و اسلامی» شناخته می‌شود که تمامی حیات خود را وقف خدمت به جامعه کرده است. تربیت علمی و ایمانی: کارنامه زندگی وی سرشار از تلاش در جهت پرورش و تربیت آحاد مردم در دو سطح علمی و ایمانی بوده است.

کارنامه زندگی وی سرشار از تلاش در جهت پرورش و تربیت آحاد مردم در دو سطح علمی و ایمانی بوده است. پیوند هویت اسلامی و وطن‌دوستی: آیت‌الله معتوق شخصیتی است که توانسته میان هویت اصیل اسلامی خود از یک سو و عشق به وطن (کویت) و تعلق خاطر به آن از سوی دیگر، جمع کند و این دو مؤلفه را هم‌زمان در عملکرد خود متجلی سازد."

حجت‌الاسلام برکات با تحلیل انگیزه و زمینه‌های صدور این احکام سنگین، صدور حکم اعدام را خارج از چارچوب‌های متعارف دانست و تصریح کرد:ما صدور این حکم اعدام را جز در راستای اجرای یک چارچوب خارجی ارزیابی نمی‌کنیم؛ چارچوبی که توان تحمل نخبگان، چهره‌های شاخص و صاحبان اندیشه آزاد را ندارد.

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