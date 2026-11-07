به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مقصود علی دومکی بلوچ، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در سخنرانی نماز جمعه جیکب‌آباد، در خطبه نخست به تبیین سیره حضرت فاطمه زهرا(س) و ابعاد علمی، قرآنی، اعتقادی و سیاسی خطبه تاریخی فدکیه پرداخت.

وی اظهار داشت: محدود کردن خطبه فدکیه به مسئله زمین فدک یا اختلاف بر سر میراث، به معنای محدود ساختن پیام عظیم فکری و دینی این خطبه است. این خطبه در حقیقت منشوری جامع برای دفاع از اسلام، دفاع از ولایت، حاکمیت قانون قرآن، عدالت اجتماعی و پاسداری از حقوق است.

حجت‌الاسلام دومکی بلوچ گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) پس از رحلت رسول اکرم(ص)، با ایراد سخنرانی تاریخی خود در مسجدالنبی، امت اسلامی را به سوی توحید، نبوت، قرآن، فلسفه احکام الهی، امامت و ولایت و مسئولیت‌های اجتماعی متوجه ساختند. آن حضرت با استدلال‌های مؤثر قرآنی خود روشن ساختند که معیار هر تصمیم و داوری در جامعه اسلامی باید کتاب خدا و عدالت و انصاف باشد.

وی با اشاره به فراز مهم خطبه فدکیه «وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ» اظهار داشت: حضرت زهرا(س) امامت را عامل مصونیت امت از تفرقه و وسیله استحکام نظام دینی معرفی کردند. سیره آن حضرت به ما می‌آموزد که دفاع از حق نیازمند علم، بصیرت، شجاعت، استدلال و استقامت است. سکوت در برابر حق، بی‌تفاوتی و شانه خالی کردن از مسئولیت‌های اجتماعی، جامعه را تضعیف می‌کند.

شکست ترامپ؛ تحقق پیش‌بینی شهید خامنه‌ای

حجت‌الاسلام دومکی بلوچ در خطبه دوم، با اشاره به شکست سیاسی و رسوایی اخیر دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اظهار داشت: نتایج انتخابات آمریکا نشان‌دهنده واکنش مردمی به سیاست‌های ترامپ و ضربه‌ای بزرگ به اعتبار سیاسی اوست. این همان پیش‌بینی‌ای بود که یک ولیّ خدا، شهید سید علی خامنه‌ای، بیان کرده بود؛ اینکه ترامپ نیز مانند فرعون، یزید و رضاخان، در اوج قدرت و غرور و تکبر، با رسوایی مواجه خواهد شد.

وی افزود: قدرت‌های استکباری و استعمار جهانی، با وجود برخورداری از توان نظامی، منابع اقتصادی و نفوذ سیاسی، همواره قادر به پیروزی نیستند. تاریخ گواهی می‌دهد که فرعون، نمرود و دیگر حاکمان ستمگر، با غرور ناشی از قدرت خود زندگی کردند، اما سرانجام با ذلت و رسوایی روبه‌رو شدند.

حجت‌الاسلام دومکی بلوچ با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: «وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا»؛ حق آمد و باطل نابود شد؛ به‌درستی که باطل از میان رفتنی است. همچنین خداوند می‌فرماید: «وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ»؛ یاری مؤمنان بر عهده ما حقی قطعی است. و نیز می‌فرماید: «إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ»؛ اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ‌کس بر شما غلبه نخواهد کرد.

وی افزود: مؤمنان نباید در برابر مشکلات، محاصره‌ها، فشارها و آزمون‌های الهی دچار ناامیدی شوند. وعده نصرت الهی حق است؛ اما شایستگی برخورداری از این نصرت، مستلزم ایمان، تقوا، صبر، اتحاد، عدالت، اطاعت از خداوند و پایداری در مسیر حق است. تاریخ نشان داده است که بزرگ‌ترین قدرت‌ها نیز بر پایه ظلم و تکبر نمی‌توانند برای همیشه پایدار بمانند، در حالی که مبارزه در راه حق و حقیقت سرانجام راه خود را خواهد گشود.

وی در ادامه اظهار داشت: قرآن کریم بشارت پیروزی و سربلندی ملت‌های مظلوم و مستضعف را بیان کرده است. خداوند در سوره قصص وعده داده است که بر مستضعفان و کسانی که در زمین به ضعف کشانده شده‌اند، منت نهاده، آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهد. ما باید با ایمان به این وعده قرآنی، مبارزه و تلاش خود را در برابر ظلم، استکبار و بی‌عدالتی ادامه دهیم.

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