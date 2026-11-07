به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اردوی خدمت رایگان پزشکی و مشاوره از سوی بنیاد خیریه بین المللی پزشکان مسلمان بدون مرز در شهرستان رباط کریم برگزار شد.

پنجشنبه 14 ابان ماه اردوی خدمت رسانی درمانی و مشاوره در شهرستان رباط کریم در هفته سلامت بانوان برگزار شد.در این اردو بانوان تحت پوشش خیریه های این شهرستان خدمات تخصصی درمانی و مشاوره دریافت کردند. این اردو با همراهی دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاونت بهداشت شهرستان رباط کریم و به همت بنیاد خیریه بین المللی پزشکان مسلمان بدون مرز در ساختمان مرکز جامع سلامت شهری سعادتمندیِ این شهرستان در تخصص های زنان و زایمان، نازایی، مغز و اعصاب، مامایی، تغذیه، مشاوره و واکسیناسیون به ارائه خدمات پرداخت.

از نکات حائز اهمیت در این خدمت‌رسانی، تمامی کادر درمان اعم از پزشکان متخصص ، پرستار و روانشناسان مشاور از بانوان جهادگر این عرصه و هم‌زمانی آن با ایام شهادت حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا (س) و هفته سلامت بانوان بود.

خاطر نشان می شود بنیاد خیریه بین المللی در سالهای گذشته اردوهای خدمت رسانی پزشکی رایگان در کشورهای مختلف برگزار و به صورت مستمر چندین سال در طریق نجف به کربلا در ایام اربعین حسینی نیز موکب خدمات پزشکی داشته است.

عکاس: افروز ساده

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