به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملات هوایی عربستان سعودی به خانه‌ها و مناطق مسکونی در شهرستان بنی‌حشیش در شرق صنعا، پایتخت یمن، دست‌کم ۱۱ نفر شهید و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

هواپیماهای سعودی روز شنبه چندین خانه و تجمع مسکونی را در روستای الشریه در شهرستان بنی‌حشیش هدف قرار دادند.

محمد حمید، مدیر دفتر بهداشت شهرستان بنی‌حشیش، در گفت‌وگو با شبکه المسیره اعلام کرد که شمار قربانیان این حملات بر اساس آمار اولیه به ۱۱ شهید و ۲۰ مجروح رسیده است. عملیات جست‌وجو و بیرون آوردن قربانیان از زیر آوار همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در جریان حملات هوایی، پنج خانه مسکونی به‌طور کامل و در حالی که ساکنان آن‌ها در داخل ساختمان‌ها حضور داشتند، تخریب شدند.

هواپیماهای سعودی در ادامه حملات خود، دو بار گروه‌های امدادی و امدادگرانی را که برای نجات مجروحان و انتقال آنان به بیمارستان در محل حادثه حضور داشتند، مستقیماً هدف قرار دادند.



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