به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین خراسانی، مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی، در نشست خبری که در خبرگزاری حوزه برگزار شد با تشریح برنامه‌های دوازدهمین ویژه‌برنامه بزرگداشت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، با اشاره به ابعاد علمی، فلسفی، قرآنی، اجتماعی و بین‌المللی شخصیت این مفسر بزرگ، از تلاش برای تبدیل بزرگداشت سالانه ایشان به یک جریان فراگیر علمی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور خبر داد

وی با بیان اینکه دوازدهمین ویژه‌برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی از ۱۶ آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال برنامه‌ها در حدود ۲۰ استان، دست‌کم ۴۰ شهرستان و ۱۰ کشور خارجی برگزار شود و با توجه به هماهنگی‌های جامعه المصطفی العالمیه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، احتمال افزایش کشورهای میزبان نیز وجود دارد.

به گفته خراسانی، تاکنون نزدیک به ۱۰۰ برنامه با موضوع مشخص، استاد تعیین‌شده و تاریخ برگزاری معین به دبیرخانه ارائه شده و پیش‌بینی می‌شود تعداد برنامه‌های امسال از ۱۵۰ برنامه فراتر برود.

علامه طباطبایی؛ شخصیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی با تأکید بر ظرفیت جهانی اندیشه علامه طباطبایی گفت: علامه را نباید تنها یک شخصیت علمی و صاحب آثار ارزشمند دانست؛ ایشان یک جریان و مکتب فکری هستند که آثار و اندیشه‌هایشان می‌تواند به بسیاری از مسائل فکری و فرهنگی جهان معاصر پاسخ دهد.

وی با اشاره به حضور پروفسور علی‌اکبروف، رئیس مرکز شرق‌شناسی روسیه، در اختتامیه کنگره علامه طباطبایی در سال ۱۴۰۲ در دانشگاه الزهرا، اظهار داشت: این شخصیت علمی پس از مشاهده استقبال گسترده از کنگره، خطاب به سفیر جمهوری اسلامی ایران و رایزنان فرهنگی گفته بود تصور نمی‌کرده است علامه طباطبایی در ایران تا این اندازه مورد توجه و علاقه باشد.

خراسانی این مسئله را نشانه ضرورت بازشناسی جایگاه علامه در داخل کشور دانست و افزود: جای تأمل دارد که چرا شخصیت بزرگی با چنین جایگاه علمی و معنوی، هنوز آن‌گونه که شایسته است معرفی نشده است.

وی همچنین با اشاره به همکاری کشورهای ترکیه، پاکستان، عراق و جمهوری آذربایجان در معرفی علامه طباطبایی به یونسکو گفت: پیشنهاد اولیه این اقدام از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و همراهی کشورهای مختلف نشان داد که شخصیت علامه ظرفیت حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی را دارد.

به گفته وی، علامه طباطبایی برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌عنوان چهره اثرگذار علمی و معنوی در برنامه یونسکو مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون حدود ۴۸ شخصیت علمی ایرانی در فهرست شخصیت‌های مورد توجه یونسکو قرار گرفته‌اند و علامه طباطبایی از نخستین شخصیت‌های شیعی است که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

خراسانی شعار معرفی علامه در این برنامه را «نماد عقلانیت و معنویت» عنوان کرد و افزود: عقلانیت و معنویت دو نیاز اساسی جهان امروز هستند و تقویت این مؤلفه‌ها می‌تواند در کاهش بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرین باشد.

وی همچنین از معرفی بایزید بسطامی از ایران و قرار گرفتن شهید سیدمحمدباقر صدر در این برنامه با پیشنهاد دولت عراق و همراهی برخی کشورهای دیگر خبر داد.

از ۹ برنامه در نخستین سال تا پیش‌بینی بیش از ۱۵۰ برنامه

خراسانی با اشاره به روند گسترش برنامه‌های بزرگداشت علامه طباطبایی اظهار داشت: مجمع عالی حکمت اسلامی از سال ۱۳۹۴ و هم‌زمان با سالروز ارتحال علامه، برنامه‌های بزرگداشت ایشان را آغاز کرد. در نخستین سال تنها ۹ برنامه در دو تا سه شهر برگزار شد؛ زیرا بررسی‌ها نشان می‌داد حتی جامعه علمی، حوزوی و دانشگاهی و عموم مردم نیز شناخت کافی از شخصیت علامه ندارند.

وی افزود: با استمرار این فعالیت‌ها، دامنه برنامه‌ها گسترش یافت و یازدهمین ویژه‌برنامه بزرگداشت در سال ۱۴۰۴ به رویدادی ملی و بین‌المللی تبدیل شد.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی با اشاره به آمار سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۸ برنامه برگزار شد، اما این تعداد در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۷ برنامه در ۱۵ استان، ۲۹ شهرستان و سه کشور خارجی رسید که تقریباً دو برابر سال قبل بود.

وی تفاوت رویکرد امسال را توجه هم‌زمان به نشست‌های تخصصی و برنامه‌های عمومی، فرهنگی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: در کنار فعالیت‌های علمی و نخبگانی، تقویت هویت ملی و الگوسازی از شخصیت علامه طباطبایی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته خراسانی، گروه‌های علمی شانزده‌گانه مجمع، شعب و دفاتر استانی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در اجرای برنامه‌های امسال مشارکت دارند.

«شبی با المیزان»؛ تلاش برای پیوند دوباره مردم با تفسیر قرآن

یکی از برنامه‌های محوری امسال، گسترش طرح «شبی با المیزان» در مساجد کشور است.

خراسانی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در سال گذشته در مشهد گفت: در آن برنامه حدود ۵۰ مسجد در یک شب، نشست‌هایی با محوریت تفسیر المیزان برگزار کردند.

وی افزود: امسال مکاتباتی با حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و رئیس قرارگاه ملی مساجد کشور، انجام شده است تا با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد و ائمه جماعات، زمینه اختصاص یک شب به تفسیر المیزان در مساجد فراهم شود.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی هدف از این طرح را ترویج فرهنگ تفسیر قرآن، معرفی یکی از برجسته‌ترین تفاسیر معاصر و آشنایی مردم با شخصیت و اندیشه علامه طباطبایی عنوان کرد.

وی همچنین از آماده‌سازی کتاب «علامه و المیزان» خبر داد و گفت: این اثر در کمتر از ۷۰ صفحه، زندگی‌نامه علامه، چگونگی شکل‌گیری تفسیر المیزان و ویژگی‌های این اثر ارزشمند را در قالبی مختصر و کاربردی ارائه می‌کند تا مساجد و مراکز فرهنگی بتوانند از آن برای اجرای این برنامه بهره ببرند.

خراسانی همچنین از مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌وپرورش و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خبر داد تا در روز ۲۴ آبان، سالروز ارتحال علامه، بخشی از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی به معرفی این شخصیت اختصاص یابد.

وی با اشاره به ظرفیت وحدت‌آفرین شخصیت علمی و قرآنی علامه گفت: سال گذشته برنامه‌ای با حضور حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از دانش‌پژوهان و علمای اهل سنت در نمایندگی جامعه المصطفی در استان گلستان برگزار شد و امسال نیز برنامه‌هایی برای گسترش این نشست‌ها در دیگر مناطق کشور در دست طراحی است.

روایت تاریخی حمایت علامه طباطبایی از مبارزان فلسطینی

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی یکی از محورهای ویژه برنامه‌های امسال را تبیین مواضع اجتماعی و سیاسی علامه طباطبایی و به‌ویژه حمایت ایشان از ملت فلسطین دانست.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای ارائه تصویری منزوی از علامه و جدا دانستن ایشان از نهضت امام خمینی(ره) و فعالیت‌های سیاسی اظهار داشت: اسناد تاریخی و اقدامات علامه نشان می‌دهد چنین تصویری با واقعیت‌های زندگی ایشان سازگار نیست.

خراسانی با اشاره به اسناد مربوط به حمایت علامه طباطبایی از مبارزان فلسطینی گفت: در سال ۱۳۴۹، علامه طباطبایی با همکاری شهید آیت‌الله مرتضی مطهری و مرحوم موسوی زنجانی، در اقدامی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به مبارزان فلسطینی مشارکت کردند و حتی شماره‌حسابی برای دریافت کمک‌ها افتتاح شد.

وی ادامه داد: این اقدام با حساسیت ساواک مواجه شد و دستگاه امنیتی رژیم پهلوی تلاش کرد از انتقال کمک‌های جمع‌آوری‌شده جلوگیری کند. گزارش‌هایی در اسناد ساواک درباره این موضوع وجود دارد که بخشی از آنها در محتوای امسال با عنوان «علامه و فلسطین» مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته خراسانی، با توجه به محدودیت‌های ایجادشده، علامه از طریق یکی از شاگردان خود، شهید محلاتی، زمینه انتقال وجوه جمع‌آوری‌شده را فراهم کردند. شهید محلاتی نیز با بهانه سفر حج، این مبالغ را به مکه منتقل کرد و در آنجا به مبارزان فلسطینی رساند.

وی تأکید کرد: این اسناد نشان می‌دهد علامه طباطبایی صرفاً شخصیتی منزوی در مباحث علمی و فلسفی نبودند، بلکه در مسائل اجتماعی و بین‌المللی نیز موضع داشتند و نسبت به سرنوشت ملت‌های مظلوم، به‌ویژه مردم فلسطین، بی‌تفاوت نبودند.

همراهی با نهضت امام خمینی(ره) و حضور در حوادث قیام ۱۹ دی قم

خراسانی در ادامه به شواهد تاریخی همراهی علامه طباطبایی با نهضت امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که باید در معرفی شخصیت علامه مورد توجه قرار گیرد، حضور و همراهی ایشان با جریان مبارزه علیه رژیم پهلوی است.

وی با اشاره به حوادث ۱۹ دی‌ماه ۱۳۵۶ قم اظهار داشت: صبح روز ۱۹ دی، پیش از حرکت و اجتماع مردمی که در بعدازظهر آن روز به قیام مردم قم و حوادث خونین منجر شد، جمعی از علما در نشستی گرد هم آمدند که بنا بر نقل‌های تاریخی، علامه طباطبایی نیز در آن حضور داشتند و سخنران جلسه بودند.

به گفته وی، به دلیل ضعف صدای علامه، مرحوم آیت‌الله یزدی مطالب ایشان را برای دیگر حاضران بازگو می‌کردند.

خراسانی همچنین با اشاره به پیوندهای خانوادگی و علمی علامه با جریان انقلاب اسلامی افزود: تعدادی از شاگردان و نزدیکان ایشان در مسیر مبارزه و انقلاب به شهادت رسیدند؛ از جمله داماد ایشان شهید قدوسی و نوه ایشان، فرزند شهید قدوسی.

وی تأکید کرد: این شواهد تاریخی باید به‌درستی برای نسل جدید تبیین شود تا برداشت‌های نادرست درباره شخصیت اجتماعی و سیاسی علامه کنار گذاشته شود.

مجمع عالی حکمت اسلامی؛ شجره طیبه مورد تأیید رهبر شهید انقلاب

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری این مجموعه اظهار داشت: مجمع عالی حکمت اسلامی را حاصل اندیشه ناب و تدبیر امام شهیدمان می‌دانیم؛ مجموعه‌ای که با هدایت و اندیشه ایشان شکل گرفت و مسیر علمی و پژوهشی خود را ادامه داد.

وی افزود: در چند نوبتی که گزارش فعالیت‌های مجمع به محضر ایشان ارائه شد، معظم‌له ضمن ابراز رضایت از فعالیت‌ها، از این مجموعه با عنوان «شجره طیبه» یاد کردند.

خراسانی با بیان اینکه فعالیت گروه‌های علمی شانزده‌گانه مجمع همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: این مجموعه حتی در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز فعالیت‌های خود را متوقف نکرد و در برخی حوزه‌ها با جدیت و شتاب بیشتری به فعالیت پرداخت؛ زیرا معتقد بودیم تعطیلی مراکز علمی و فرهنگی عملاً حرکت در زمین دشمن است و این مراکز باید در سخت‌ترین شرایط نیز به وظایف خود عمل کنند.

دیپلماسی علمی مجمع در برابر جنگ؛ نامه‌ای به ۱۰ زبان برای دانشگاهیان جهان

خراسانی یکی از اقدامات مهم مجمع در جریان جنگ تحمیلی اخیر را ورود به عرصه دیپلماسی علمی و فرهنگی دانست و گفت: با توجه به جنایاتی که از نهم اسفندماه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی با همراهی و پشتیبانی برخی کشورهای منطقه علیه مردم ایران صورت گرفت، از جمله شهادت رهبر انقلاب، ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه در مدرسه میناب، فرماندهان، سرداران و مردم عادی و حمله به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، ضرورت داشت این وقایع در سطح بین‌المللی و به‌ویژه در محافل علمی و دانشگاهی جهان تبیین شود.

وی افزود: از هفته‌های ابتدایی جنگ، تدوین نامه‌ای خطاب به جامعه فیلسوفان و دانشگاهیان جهان در دستور کار قرار گرفت. در این نامه، علاوه بر تشریح جنایات صورت‌گرفته، به پیشینه تمدنی ایران، جایگاه خردورزی و عقلانیت در فرهنگ ایرانی، سابقه خصومت آمریکا با ملت ایران و نقش فلسفه در گسترش عقلانیت، جلوگیری از جنگ و تقویت صلح جهانی پرداخته شد.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی با اشاره به روند تدوین نامه اظهار داشت: گروهی هفت تا هشت نفره از استادان و پژوهشگران حدود دو هفته برای آماده‌سازی این متن وقت گذاشتند؛ آن هم در شرایطی که محدودیت‌های ارتباطی و دشواری دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی وجود داشت.

وی ادامه داد: در ابتدا قرار بود نامه به زبان‌های انگلیسی و عربی منتشر شود، اما در نهایت به ۱۰ زبان ترجمه و برای شخصیت‌های علمی و فلسفی جهان ارسال شد.

خراسانی با اشاره به همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه در انتشار این نامه گفت: متن نامه در اختیار رایزنان فرهنگی و سفیران جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و برخی استادان مجمع نیز از طریق ارتباطات علمی خود آن را به صدها شخصیت دانشگاهی در کشورهای مختلف رساندند؛ به‌گونه‌ای که یکی از استادان این مجموعه نامه را برای حدود ۴۰۰ شخصیت علمی در ۵۱ کشور ارسال کرد.

وی افزود: حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، نیز این نامه را برای پاپ ارسال کرد و تلاش شد پیام مجمع به محافل علمی و فلسفی کشورهایی همچون ایتالیا و اسپانیا نیز برسد.

به گفته خراسانی، شماری از شخصیت‌های علمی و دانشگاهی جهان پس از دریافت نامه اعلام کردند که پیش از آن از ابعاد و گستره وقایع و جنایات رخ‌داده در ایران اطلاع نداشته‌اند و پس از آگاهی، خود به بازتاب این اطلاعات در محافل علمی و اجتماعی کشورهایشان پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گزارشی رسمی از بازخوردهای این اقدام در کشورهای مختلف تهیه و برای آیت‌الله اعرافی ارسال کرد.

۱۶ نشست علمی برای بازخوانی اندیشه‌های «فیلسوف شهید»

خراسانی همچنین از برگزاری مجموعه‌ای از نشست‌های علمی درباره شخصیت و اندیشه شهید لاریجانی خبر داد و گفت: در چهلمین روز شهادت این متفکر برجسته، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «فیلسوف شهید» برگزار شد که در قالب آن حدود ۱۶ برنامه علمی و نشست تخصصی برای بررسی ابعاد شخصیتی، فکری و علمی ایشان برگزار کردیم.

وی افزود: تلاش داریم مجموعه مباحث مطرح‌شده در این نشست‌ها را در قالب کتابی با عنوان «فیلسوف شهید» تدوین کنیم و تا ایام سالگرد شهادت ایشان به مرحله انتشار و رونمایی برسانیم.

نخستین هفته حکمت و فلسفه؛ از ۲۴ تا ۳۰ آبان

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی از برگزاری نخستین «هفته حکمت و فلسفه» در کشور خبر داد و اظهار داشت: نام‌گذاری روزی به نام حکمت و فلسفه از مطالبات دیرینه مجمع بوده و حدود ۲۰ سال است که این موضوع از طریق مکاتبات و پیگیری‌های مختلف دنبال می‌شود.

وی توضیح داد: در سال‌های گذشته پیشنهادهایی برای نام‌گذاری ۲۴ آبان، سالروز ارتحال علامه طباطبایی، به‌عنوان روز حکمت و فلسفه ارائه شد، اما به نتیجه نهایی نرسید. در پیگیری‌های سال گذشته، موضوع در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و در نهایت روز ۳۰ آبان، هم‌زمان با بزرگداشت فارابی و روز جهانی فلسفه، به‌عنوان روز حکمت و فلسفه مورد توجه قرار گرفت.

خراسانی افزود: بر همین اساس تصمیم گرفتیم فاصله ۲۴ تا ۳۰ آبان را به‌عنوان هفته حکمت و فلسفه در نظر بگیریم و نخستین دوره آن را امسال برگزار کنیم.

وی از رایزنی با حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای اعلام رسمی این هفته و تثبیت آن در تقویم برنامه‌های فرهنگی کشور خبر داد و گفت: در این چارچوب برنامه‌هایی در داخل و خارج از کشور طراحی شده است که از جمله آنها می‌توان به برنامه‌ای با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس، برنامه کرمانشاه در ۳۰ آبان و نشست علمی مشهد در پنجشنبه ۲۸ آبان اشاره کرد.

وی همچنین از برگزاری شانزدهمین گردهمایی استادان علوم عقلی در چهارشنبه ۲۷ آبان خبر داد و گفت: تلاش شده است این گردهمایی ساختاری متفاوت داشته باشد و به‌جای محدود شدن به سخنرانی یک یا چند نفر، فرصتی برای شنیدن دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای استادان فراهم شود.

به گفته خراسانی، معاونان و مدیران حوزه‌های علمیه و مسئولان و برنامه‌ریزان آموزش و پژوهش علوم عقلی نیز در این گردهمایی حضور خواهند داشت تا مسائل و چالش‌های استادان بررسی و راهکارهای لازم ارائه شود.

۲۵ پوستر و مستندهای تازه برای معرفی علامه

خراسانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات رسانه‌ای دبیرخانه بزرگداشت علامه طباطبایی اشاره کرد و گفت: مجموعه‌ای از مستندها و محصولات رسانه‌ای برای معرفی ابعاد مختلف شخصیت علامه آماده شده که بخشی از آنها از سال گذشته باقی مانده و بخشی نیز به‌تازگی تولید شده است.

وی افزود: ۲۵ پوستر با عنوان «علامه در کلام امام شهید» طراحی شده که دیدگاه‌ها و بیانات رهبر شهید انقلاب درباره علامه طباطبایی را در موضوعات مختلف گردآوری کرده است. این پوسترها در اختیار رسانه‌ها و مراکز علاقه‌مند قرار می‌گیرد تا در طول دو هفته برنامه‌های بزرگداشت بازنشر شود.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی همچنین از آماده‌سازی مجدد مستند «المیزان» با ویرایش جدید خبر داد و گفت: این مستند در اختیار رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و مجموعه‌های برگزارکننده برنامه‌های بزرگداشت قرار خواهد گرفت.

وی از تدوین بسته رسانه‌ای دیگری بر اساس دیدار سال ۱۴۰۲ دست‌اندرکاران کنگره علامه طباطبایی با رهبر شهید انقلاب خبر داد که در آن ویژگی‌های برجسته علمی و شخصیتی علامه مورد توجه قرار گرفته است.

توجه به سیره فاطمی علامه طباطبایی و برنامه‌ریزی برای حرم حضرت معصومه(س)

خراسانی با اشاره به تقارن بخشی از برنامه‌های امسال با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: تلاش کردیم برنامه‌های بزرگداشت به‌گونه‌ای تنظیم شود که با فضای سوگواری این ایام تداخل نداشته باشد و حرمت این مناسبت حفظ شود.

وی با اشاره به ارادت ویژه علامه طباطبایی به حضرت زهرا(س) گفت: یکی از جلوه‌های سیره عملی علامه این بود که در مجالس روضه و عزاداری اهل‌بیت(ع) حضور می‌یافت و برای خود جایگاه و تشریفات خاصی قائل نبود؛ به‌گونه‌ای که معمولاً در کنار در ورودی و نزدیک کفش‌ها می‌نشست.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی افزود: علامه طباطبایی در ایام شهادت حضرت زهرا(س) نیز به مدت ۱۰ روز در منزل خود روزه می‌گرفتند.

وی ادامه داد: به همین دلیل بخشی از برنامه‌های عمومی در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان کم‌رنگ‌تر شده و در مقابل، برنامه‌ای با همکاری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برای هفته دوم این رویداد در دست طراحی است که زمان دقیق آن پس از نهایی شدن هماهنگی‌های فرهنگی اعلام خواهد شد.

خراسانی همچنین از مکاتبه با آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برای فراهم کردن زمینه برگزاری یک برنامه قرآنی در این آستان مقدس خبر داد.

مطالبه‌گری رسانه‌ها درباره معرفی یک سرمایه تمدنی

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی با درخواست از اصحاب رسانه برای پیگیری جدی‌تر برنامه‌های بزرگداشت علامه طباطبایی اظهار داشت: خبرنگاران و رسانه‌ها امسال باید مطالبه‌گری جدی‌تری داشته باشند و از دستگاه‌ها، نهادها و مراکز فرهنگی سؤال کنند که برای معرفی این شخصیت در سطح ملی و بین‌المللی چه اقداماتی انجام داده‌اند.

وی با اشاره به گفت‌وگو با دکتر فردوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، گفت: در این گفت‌وگو درباره برنامه‌های بزرگداشت علامه صحبت شد و ایشان موافقت کردند راهبری این برنامه‌ها با مجمع عالی حکمت اسلامی باشد.

خراسانی افزود: در همین گفت‌وگو مطرح شد که دفتر یونسکو در پاریس با توجه به نزدیک شدن پایان سال ۲۰۲۶، از ایران گزارش اقدامات انجام‌شده برای معرفی علامه طباطبایی را درخواست کرده است.

وی تأکید کرد: این موضوع باید به مطالبه‌ای عمومی و رسانه‌ای تبدیل شود؛ زیرا وقتی از فاصله گرفتن نسل جوان و نوجوان از الگوهای اصیل فرهنگی و دینی سخن می‌گوییم، باید از خود بپرسیم چه میزان برای معرفی شخصیت‌های برجسته علمی، اخلاقی و معنوی کشورمان تلاش کرده‌ایم.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در پایان با قدردانی از همراهی خبرگزاری اهل‌بیت(ع) و دیگر رسانه‌ها در معرفی شخصیت‌های علمی و دینی اظهار امیدواری کرد دوازدهمین ویژه‌برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی با همکاری اصحاب رسانه از نظر کمی و کیفی نسبت به سال‌های گذشته اثرگذارتر باشد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم رسانه‌ها در طول این دو هفته، علاوه بر اطلاع‌رسانی درباره نشست‌ها و برنامه‌ها، ابعاد مختلف شخصیت علامه، آثار علمی، سیره اخلاقی، مواضع اجتماعی و نقش ایشان در تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام را معرفی کنند تا این رویداد فرصتی برای تعمیق شناخت عمومی از این مفسر بزرگ قرآن و حکیم برجسته جهان اسلام باشد.

..............................

پایان پیام