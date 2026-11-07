به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بانک الفلاح پاکستان پس از بیش از دو دهه فعالیت در افغانستان، از تکمیل واگذاری تمامی عملیات بانکی خود به بانک غضنفر خبر داد و رسماً به فعالیت خود در این کشور پایان داد.

این بانک روز جمعه، ۱۵ آبان‌ماه، در اطلاعیه‌ای به بورس اوراق بهادار پاکستان اعلام کرد که معامله فروش و انتقال فعالیت‌های بانکی آن در افغانستان، روز پنجشنبه، ۱۴ آبان، برابر با پنجم نوامبر ۲۰۲۶، نهایی شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، این معامله پس از امضای اسناد نهایی قرارداد، دریافت مجوزهای بانک مرکزی پاکستان و بانک مرکزی افغانستان و تکمیل سایر الزامات قانونی و قراردادی به انجام رسیده است.

در چارچوب توافق انجام‌شده، تمامی فعالیت‌های بانکی شعب الفلاح در کابل و هرات، همراه با دارایی‌ها و بدهی‌های مرتبط، به بانک غضنفر منتقل شده است.

بانک الفلاح همچنین اعلام کرده که فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف کرده و مراحل تعطیلی رسمی شعب پیشین خود را مطابق مقررات بانکی تکمیل خواهد کرد.

سرنوشت سپرده‌های مشتریان چه می‌شود؟

پیش از نهایی‌شدن معامله، بانک الفلاح از مشتریان شعب کابل و هرات خواسته بود تا دوم نوامبر مشخص کنند که مایل‌اند موجودی حساب‌هایشان به بانک غضنفر منتقل شود یا قصد برداشت سپرده‌ها و بستن حساب خود را دارند.

بر اساس اطلاعیه این بانک، در صورت اعلام‌نشدن تصمیم مشتریان تا پایان مهلت تعیین‌شده، موجودی حساب آنان به بانک غضنفر منتقل می‌شود.

همچنین درباره مشتریانی که هنوز در بانک غضنفر حساب ندارند، اعلام شده است که وجوه آنان تا زمان افتتاح حساب جدید یا درخواست برداشت، طبق ترتیبات انتقال نگهداری خواهد شد.

بانک مرکزی افغانستان نیز روز شنبه، ۱۶ آبان‌ماه، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انتقال مالکیت عملیات بانکی الفلاح به بانک غضنفر تحت نظارت این نهاد انجام شده است.

این بانک تأکید کرد که در جریان انتقال، وقفه یا تأخیری در ارائه خدمات به مشتریان ایجاد نشده و بانک غضنفر آمادگی لازم را برای رسیدگی به حساب‌ها، سپرده‌ها و سایر امور بانکی فراهم کرده است.

بنابراین، پایان فعالیت بانک الفلاح در افغانستان به معنای ازبین‌رفتن سپرده‌های مشتریان یا تعطیلی تمامی خدمات بانکی انتقال‌یافته نیست.

پایان حضور ۲۱ساله بانک الفلاح در افغانستان

بانک الفلاح فعالیت خود در افغانستان را در سال ۲۰۰۵ میلادی با افتتاح نخستین شعبه در کابل آغاز کرد و پس از آن، خدمات بانکی خود را به هرات نیز گسترش داد.

این بانک طی سال‌های حضور در افغانستان، خدمات بانکی متعارف و اسلامی، از جمله افتتاح حساب، دریافت سپرده، انتقال وجه و دیگر خدمات مالی را ارائه می‌کرد.

فرایند خروج الفلاح از بازار افغانستان در دسامبر ۲۰۲۵ وارد مرحله رسمی شد؛ زمانی که بانک غضنفر پیشنهادی اولیه و غیرالزام‌آور برای خرید عملیات بانکی این مؤسسه ارائه کرد.

در ژانویه ۲۰۲۶ نیز نهادهای ناظر بانکی افغانستان و پاکستان با آغاز بررسی‌های مالی و حقوقی خریدار موافقت کردند.

در نهایت، پس از تکمیل ارزیابی‌ها و دریافت مجوزهای موردنیاز، معامله در پنجم نوامبر قطعی شد.

با این اقدام، بانک غضنفر مسئولیت عملیات بانکی انتقال‌یافته را بر عهده گرفته و حضور مستقیم بانک الفلاح در بازار افغانستان پایان یافته است.

خروج بانک خارجی؛ چه پرسش‌هایی باقی مانده است؟

خروج بانک الفلاح در شرایطی صورت گرفته که نظام بانکی افغانستان طی سال‌های اخیر با محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات ارتباط با شبکه مالی جهانی و چالش‌های تأمین نقدینگی مواجه بوده است.

با این حال، بانک الفلاح در اطلاعیه نهایی خود، دلیل مشخصی مانند اختلافات سیاسی، مشکلات امنیتی یا فشارهای اقتصادی را به‌عنوان علت قطعی خروج از افغانستان اعلام نکرده است.

همچنین ارزش مالی معامله و مبلغ پرداخت‌شده از سوی بانک غضنفر در اطلاعیه‌های بررسی‌شده مشخص نشده است.

ازاین‌رو، هرگونه ارتباط مستقیم این واگذاری با تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان، بدون ارائه اسناد و شواهد تکمیلی، در حد گمانه‌زنی باقی می‌ماند.

واگذاری فعالیت‌های بانک الفلاح، از یک‌سو پایان حضور ۲۱ساله یک مؤسسه مالی پاکستانی در افغانستان را رقم زده و از سوی دیگر، بخشی از فعالیت‌های بانکی آن را به یک بانک داخلی منتقل کرده است.

اکنون مهم‌ترین موضوع برای مشتریان این بانک، اجرای کامل تعهدات مربوط به سپرده‌ها، تداوم دسترسی به حساب‌ها و روشن‌بودن شرایط ارائه خدمات پس از انتقال مالکیت خواهد بود.

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