به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه، ۱۶ آبان‌ماه، در پیامی صوتی به رسانه‌ها مدعی شد که اعضای گروه داعش در خاک پاکستان مستقر هستند و با برخورداری از پناهگاه‌ها و مراکز آموزشی، فعالیت‌های خود را از این کشور سازمان‌دهی می‌کنند.

مجاهد با اشاره به عملیات طالبان علیه داعش اعلام کرد که افغانستان از حضور اعضای این گروه، که طالبان از آنان با عنوان «خوارج داعش» یاد می‌کنند، به‌طور کامل پاک‌سازی شده است.

او مدعی شد نیروهای طالبان طی سال‌های گذشته با داعش برخورد قاطع کرده‌اند و اکنون مراکز اصلی فعالیت و آموزش اعضای این گروه در آن سوی مرزهای افغانستان قرار دارد.

سخنگوی طالبان همچنین پاکستان را به فراهم‌کردن زمینه فعالیت داعش متهم کرد و هشدار داد که استفاده این گروه از خاک پاکستان می‌تواند امنیت کشورهای منطقه را با خطر مواجه کند.

بااین‌حال، مجاهد شواهد مستقلی درباره حمایت سازمان‌یافته دولت یا ارتش پاکستان از داعش ارائه نکرده است.

پاکستان اتهام‌ها را رد می‌کند؛ اختلافات امنیتی همچنان ادامه دارد

اتهامات تازه طالبان علیه پاکستان در شرایطی مطرح شده که روابط کابل و اسلام‌آباد طی ماه‌های اخیر، تحت تأثیر درگیری‌های مرزی و اختلاف بر سر فعالیت گروه‌های مسلح، به‌شدت متشنج شده است.

مقام‌های پاکستانی بارها اتهامات طالبان درباره حمایت از داعش و دیگر گروه‌های مسلح را رد کرده‌اند.

در مقابل، اسلام‌آباد حکومت طالبان را به فراهم‌کردن پناهگاه و امکانات برای تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) متهم می‌کند؛ گروهی که مسئولیت حملات متعدد علیه نیروهای امنیتی و اهداف دولتی پاکستان را بر عهده گرفته است.

پاکستان مدعی است اعضای تی‌تی‌پی از مناطق مرزی افغانستان برای سازمان‌دهی و اجرای حملات استفاده می‌کنند و حکومت طالبان باید مانع فعالیت آنان شود.

طالبان این اتهامات را رد کرده و تأکید دارند که مسئولیت تأمین امنیت داخلی پاکستان بر عهده حکومت آن کشور است.

ادامه این اختلافات، مسئله حضور و فعالیت گروه‌های مسلح در دو سوی مرز را به یکی از مهم‌ترین عوامل تنش میان طالبان و پاکستان تبدیل کرده است.

گزارش سازمان ملل؛ داعش خراسان همچنان در افغانستان حضور دارد

ادعای سخنگوی طالبان درباره پاک‌سازی کامل افغانستان از داعش، با یافته‌های گزارش اوت ۲۰۲۶ تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد همخوانی ندارد.

بر اساس سی‌وهشتمین گزارش این تیم، داعش خراسان با وجود تحمل ضربات سنگین در عملیات نیروهای طالبان و پاکستان، همچنان از ظرفیت سازمان‌دهی و اجرای حملات برخوردار است.

این گزارش نشان می‌دهد که بخشی از زیرساخت‌های عملیاتی داعش خراسان به مناطق شمالی افغانستان منتقل شده و شبکه‌های آموزشی آن در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان، از جمله ایالت خیبرپختونخوا، پراکنده شده‌اند.

همچنین بر اساس ارزیابی‌های ارائه‌شده به سازمان ملل، این گروه حضور خود را در حومه کابل نیز حفظ کرده است.

تیم نظارت شورای امنیت تأکید کرده که داعش خراسان پس از ازدست‌دادن بخشی از توان عملیاتی خود، به سازمان‌دهی غیرمتمرکز و اجرای حملات کمتر اما پرهزینه‌تر روی آورده است.

در این گزارش آمده است که شمار حملات داعش خراسان در داخل افغانستان کاهش یافته، اما فعالیت‌های خشونت‌آمیز این گروه در پاکستان افزایش داشته است.

بنابراین، کاهش حملات داعش در افغانستان را نمی‌توان به معنای نابودی کامل شبکه‌های این گروه یا پایان تهدید آن دانست.

از حمله به شیعیان تا تهدید امنیت منطقه

فعالیت داعش خراسان برای جامعه شیعه افغانستان و پاکستان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این گروه در سال‌های گذشته مسئولیت حملات مرگبار متعددی علیه شیعیان، به‌ویژه هزاره‌ها، را بر عهده گرفته است.

در ششم فوریه ۲۰۲۶ نیز حمله انتحاری به مسجد شیعیان در اسلام‌آباد، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.

اگرچه مسئولیت این حمله را گروهی با عنوان داعش پاکستان پذیرفت، گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که برخی کشورهای عضو، داعش خراسان را عامل آن ارزیابی کرده‌اند.

این رویداد، در کنار گزارش‌های مربوط به جابه‌جایی شبکه‌های داعش در مناطق مرزی، نشان می‌دهد که تهدید این گروه به مرزهای سیاسی افغانستان یا پاکستان محدود نمی‌شود.

ادعای طالبان درباره پاک‌سازی کامل افغانستان از داعش، در حالی مطرح شده که نهادهای نظارتی سازمان ملل همچنان از حضور و فعالیت شبکه‌های این گروه در افغانستان و پاکستان خبر می‌دهند.

با وجود گزارش‌های متعدد درباره گسترش فعالیت داعش در بخش‌هایی از پاکستان، این موضوع به‌تنهایی اثبات‌کننده حمایت دولت یا ارتش آن کشور از داعش نیست.

در شرایط کنونی، اتهامات متقابل طالبان و پاکستان درباره حمایت از گروه‌های مسلح، همچنان به تحقیقات مستقل و ارائه شواهد قابل راستی‌آزمایی نیاز دارد.

تداوم این اختلافات، در کنار حضور شبکه‌های فعال داعش خراسان، نگرانی‌ها درباره امنیت غیرنظامیان و به‌ویژه جوامعی را که پیش‌تر هدف حملات فرقه‌ای قرار گرفته‌اند، افزایش داده است.

....................................

پایان پیام/