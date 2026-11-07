به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از ۱۶ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵ مصادف با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش مراسم حرم مطهر هر روز با برنامه‌های نیایش صبحگاهی بعد از نماز صبح، مراسم سخنرانی قبل از اذان ظهر، قرائت زیارت‌نامه حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز عصر، مراسم سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم سخنرانی و مداحی بعد از نماز عشا دنبال خواهد شد.

مراسم صبحگاهی حرم مطهر شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با قرائت سوره مبارکه فتح، یکشنبه شرح نهج البلاغه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحاج ابوالقاسم، سه‌شنبه تفسیر قرآن با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحاج ابوالقاسم، پنجشنبه قرائت زیارت عاشورا با نوای مسعود زمانی و جمعه سخنرانی و قرائت دعای ندبه توسط حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و سید علی حسینی نژاد برگزار می‌شود.

مراسم قبل از اذان ظهر حرم مطهر بانوی کرامت در قالب شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه از شنبه تا جمعه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین محمدصادق کفیل، سید محسن آزادی، علی زارعی، علی خلیل‌پور، محمداسماعیل خورشیدی، علی اصغر علیدوست و علیرضا صادقی واعظ برگزار می‌شود.

مراسم بعد از نماز ظهر و عصر حرم مطهر با قرائت زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها همراه است و در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه علاوه بر آن، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی سید علی حسینی نژاد انجام می‌شود.

مراسم قبل از اذان مغرب حرم مطهر از شنبه تا پنجشنبه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین محمدجواد ربانی اصفهانی، محسن دادسرشت تهرانی، سید علی مهدوی نیا، علی کلاته، محمدجواد عصاری و سید محمدرضا طباطبایی برگزار و جمعه با قرائت زیارت آل یاسین با نوای سید حسن علوی نژاد و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد لقمانی دنبال خواهد شد.

مراسم معارفی بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر بانوی کرامت طی هفته پیش رو شنبه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی، یکشنبه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج‌ابوالقاسم، دوشنبه با سخنرانی آیت الله سید رحیم توکل و از سه شنبه تا جمعه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و مداحی حسن شالبافان برگزار خواهد شد.

گفتنی است در هفته پیش رو دعای توسل سه‌شنبه شب و دعای کمیل پنجشنبه شب با نوای حسن شالبافان، زیارت جامعه کبیره پنجشنبه شب ساعت ۲۱:۰۰ با نوای حجت‌الاسلام ناصر شهیدی و جمعه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد دعای کمیل با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و قرائت مهدی سماواتی برگزار خواهد شد.

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