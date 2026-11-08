به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از آغاز پویش ویژه برگزاری ۱۸ هزار روضه خانگی در ایام فاطمیه خبر داد.

امسال قرار است با همت ارادتمندان اهل بیت(ع)، چراغ ۱۸ هزار مجلس روضه در خانه‌ها روشن شود و نام مادر سادات در تک‌تک این خانه‌ها زمزمه گردد. در این پویش، خانواده‌ها می‌توانند با کمترین هزینه و امکانات، اولین روضه را در منزل خود برگزار کنند.

هدایای در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌کنندگان:

کتیبه متبرک به حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها به همراه نمک تبرکی

۱۸ کمک‌هزینه سفر کربلا برای ۱۸ نفر

نحوه ثبت‌نام و هماهنگی سخنران:

این پویش با همکاری مؤسسه فرهنگی تبلیغی ثاقب (به عنوان تسهیل‌گر برگزاری محافل خانگی) اجرا می‌شود. بانیان محترم برای ثبت درخواست برگزاری روضه و هماهنگی اعزام سخنران، می‌توانند از طریق لینک اختصاصی درخواست Msagheb.ir/app/landing/request اقدام کنند .

نکات مهم برای ثبت درخواست:

زمان ثبت: درخواست‌ها باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از زمان برگزاری جلسه ثبت شوند تا امکان هماهنگی و اعزام سخنران فراهم باشد .

نحوه انتخاب سخنران: پس از ثبت درخواست، کارشناسان مؤسسه برای هماهنگی با بانی تماس گرفته و سخنران مناسب (با توجه به موقعیت مکانی و تخصص) به جلسه اعزام می‌شود .

هزینه: خدمات این مؤسسه برای برگزاری روضه‌های خانگی رایگان است و پرداخت هرگونه هدیه به سخنران، اختیاری و بر اساس تمایل و توان بانی است .

علاقه مندان برای شرکت در این پویش می توانند عدد ۱۸ را به شماره ۳۰۰۰۱۴۲۱ پیامک کنند و یا درخواست خود را در وبگاه msagheb.ir ثبت نمایند.

همچنین علاقه مندان برای دریافت راهنمایی‌های لازم پیرامون نحوه برگزاری روضه خانگی، می‌توانند به کانال ایتای «روضه خانگی ثاقب» به آدرس https://eitaa.com/joinchat/3726377046C3fafa2bd01 بپیوندند.

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