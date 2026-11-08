به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری و سوگواری به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از سه‌شنبه ۱۹ تا شنبه ۲۳ آبانماه به مدت ۵ روز در حرم بانوی کرامت برگزار می شود.

بر اساس این گزارش محفل عزاداری بعد از نماز عشا با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان و مداحی حسن شالبافان در شبستان بزرگ امام خمینی(ه) حرم بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

همچنین از سه شنبه ۱۹ آبان به مدت ۵ روز محفل عزاداری بعد از نماز عصر با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی سید علی حسینی‌نژاد برقرار است.

محفل عزاداری ویژه بانوان نیز از چهارشنبه ۲۰ آبان به مدت ۵ روز صبح ها از ساعت ۸:۳۰ با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد و مداحی حسن اسداللهی در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

خاطرنشان می شود شام چهارشنبه مراسم وداع با پیکر شهدای گمنام در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.

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