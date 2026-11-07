گفتهاند که از سر نگرانی بود آن شتاب. اما تاریخ شهادت میدهد: هنگامی که رسیدند به سقیفه کلمهای از پیمانشان در غدیر به زبان نیاورند.
همه اینها در حالیست که هنوز پیکر مطهر حضرت محمد مصطفی (ص) تدفین نشده است!
پس حضرت فاطمه زهرا (س) همین آیه را چنان میخواند که معنای حقیقی روشن میشود!»
۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۴
کد مطلب: 1887624
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: «از حجره پیامبر خدا (ص) بیرون شد و رو به مردم گفت: هر که محمد را میپرستید، محمد مرد؛ و هر که خدا را میپرستد، خدا زنده است و نمیمیرد. سپس خواند که "وَ ما مُحَمَّدٌ إِلّا رَسولٌ ..." و بعد شتابان رفت. به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده شماره پنجم از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.
گفتهاند که از سر نگرانی بود آن شتاب. اما تاریخ شهادت میدهد: هنگامی که رسیدند به سقیفه کلمهای از پیمانشان در غدیر به زبان نیاورند.
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