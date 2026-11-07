خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «از حجره پیامبر خدا (ص) بیرون شد و رو به مردم گفت: هر که محمد را می‌پرستید، محمد مرد؛ و هر که خدا را می‌پرستد، خدا زنده است و نمی‌میرد. سپس خواند که "وَ ما مُحَمَّدٌ إِلّا رَسولٌ ..." و بعد شتابان رفت. به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده‌ شماره پنجم از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.