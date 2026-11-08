خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: کانال فقه و احکام رهبری وابسته به پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر شهید انقلاب به انتشار «جایزه در مسابقات مجازی» پرداخته که تقدیم نگاه شما فرهیختگان می شود:

سؤال:

بازی برخطی هست به این صورت که دو نفر بازی می کنند و هر کس که برنده شد، جایزه می گیرد.

مسابقه ها توسط شخص ثالث برگزار می شود و برای ورودی در مسابقه ها یک مبلغی گرفته می شود و تمام مبلغ ورودی ها، به برنده داده می شود.

ایا این نوع مسابقه ها حکم قمار را دارد؟

جواب:

اگر از ابتدا توافق بر این است که جمع مبالغی که تحت عنوان ورودی گرفته می شود به فرد برنده داده شود، حکم قمار را دارد و جایز نیست.