به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «محمدعلی جاودان» استاد اخلاق حوزه علمیه تهران، شامگاه پنجشنبه در جلسه هفتگی درس اخلاق خود که در حسینیه شیخ مرتضی زاهد برگزار شد، با بیان اینکه برخی می‌پندارند گناه در خلوت را خدا خبر ندارد، گفت: برخی فکر می‌کنند اگر در یک جای خلوتی و پنهانی گناه کنند که هیچ کس نباشد و کسی هم متوجه نشود، خدا هم متوجه نمی‌شود! در صورتی که هیچ جای عالم مخفی از خدا نیست و کسانی که اینگونه فکر می‌کنند که خدا نمی‌فهمد این یک گمان بد به خدا است! اصلا عالم در محضر خدا است و خدا از پنهان و آشکار همه کارها با خبر است.

وی ادامه داد: اگر هم در خلوت و پنهانی گناه کردید و کسی نبود، اعضا و جوارح شما که هستند! اصلا در روز قیامت همه اعضا و جوارح شما بر علیه شما شهادت می‌دهند! اگر این پوست دست شما به دست نامحرم بخورد و هیچ کس هم متوجه نشود و نبیند اما همین پوست دست شما بر علیه شما روز قیامت شهادت می‌دهد! همین پوستی که در این دنیا اینقدر به آن می‌رسیدید و کرم به آن میزدید و تمیزش می‌کردید یکی از شاهدان قیامت بر علیه شما می‌شود و آنجا همین پوست به زبان می‌آید و می‌گوید که مرا به نامحرم زد!

این استاد حوزوی با اشاره به شهادت اعضا و جوارح انسان در روز قیامت اظهار کرد: شما فکر می‌کنید یک جای خلوت و تنها گیر آوردید و فلان گناه را مرتکب شدید و به خیال خودتان کسی ندیده است در صورتی که همین گوش و چشم و پوست و همه اعضا و جوارح شما شاهد این اعمال بد شما بوده‌اند و همین شاهدان در روز قیامت بر علیه شما شهادت خواهند داد.

وی ادامه داد: حالا یک نفر در تنهایی و خلوت اتاقش یواشکی موسیقی حرام گوش می‌کند و فکر می‌کند کسی هم متوجه نمی‌شود در صورتی که همین گوش او در روز قیامت بر علیه او شهادت می‌دهد یا اینکه کسی یواشکی در یک جای خلوت به نامحرم نگاه می‌کند و از این دیدنش لذت می‌برد در حدی که حتی آن نامحرم هم متوجه نیست که این فرد دارد او را نگاه می‌کند اما همین چشمی که با آن نامحرم را دیده همین چشم در روز قیامت بر علیه او شهادت خواهد داد.

وی افزود: حالا گاهی با تمام چشم گاهی از گوشه چشم به نامحرم نگاه کرده است و به همان اندازه گناه صغیره یا کبیره را جلوی چشمش می‌آورند و به همان مقدار هم عقاب می‌شود و اینطور نیست که بگوید از گوشه چشم نگاه کردم! روز قیامت روز ملاقات ما با خداست حالا در این روز بر اساس اعمالی که در این دنیا خودتان مرتکب شده‌اید در آنجا غضب خدا یا رحمت خدا را می‌بینید. آتش جهنم هر کس به مقدار گناهان و ظلمی است که در این دنیا مرتکب شده است.

پشیمانی از گناه را به قیامت نکشانید/ تا زنده‌اید زیاد استغفار و توبه کنید

آیت الله جاودان با بیان اینکه تا توبه و استغفار نکنید، گناه از شما جدا نمی‌شود، گفت: این گناهانی که انجام می‌دهید به عنوان اعمالتان در حساب خودتان ثبت و ضبط می‌شود و اصلا امکان ندارد از شما جدا شود مگر اینکه واقعا توبه و استغفار کنید. نگذارید این پشیمانی از گناهان به قیامت کشیده شود، تا در این دنیا زنده‌اید زیاد استغفار کنید و به خدا بگویید: خدایا بد کردم، پشیمان هستم! همینجا پشیمان شوید و توبه کنید.

وی ادامه داد: نگذارید پشیمانی گناه شما به قیامت کشیده شود در همین دنیا تا زنده هستید از گناهانتان پشیمان شوید و آن را برای همیشه ترک کنید و توبه نمایید و این پشیمانی را برای قیامت نگذارید که در قیامت راه بازگشت و توبه دیگر وجود ندارد سعی کنید در همین دنیا هر چه گناه کردید به یاد بیاورید و از آن‌ها توبه و استغفار کنید.

وی اظهار کرد: اگر در دنیا استغفار و توبه کرده باشید، این آتش جهنم خاموش می‌شود و اگر نه این آتش خاموش شدنی نیست و در انتظارتان است! و این آتش همان اعمال بد شما در دنیا است که از آن استغفار و توبه نکردید. اگر در این دنیا به کسی ظلم کردید، غضب نمودید، دروغ گفتید، به والدین خود بی‌احترامی کردید، اینها هر کدام تبدیل به آتش گداخته جهنم می‌شود اما اکنون که در دنیا زنده هستید و فرصت دارید سریع توبه و استغفار کنید که این پشیمانی به قیامت کشیده نشود.

زیارت حسینی پاک کننده گناهان

این استاد اخلاق در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه زیارت امام حسین علیه السلام، باعث آمرزش می‌شود، گفت: اگر از گناهانتان توبه و استغفار کردید و از انجام آن هم پشیمان بودید و از آن دست کشیدید در این صورت با یک زیارت امام حسین علیه السلام شما بخشیده می‌شوید؛ خصوصا اگر شب جمعه کربلا باشید و به زیارت بروید که ورقه امان نامه هم به شما می‌دهند.

وی ادامه داد: اصلا هر شب جمعه از راه دور حضرت را زیارت کنید و سه بار بگویید: «صلَّی اللهُ عَلَیکَ یَا اَبَاعَبدِاللهِ الحُسَین علیه السلام» این هم برای شما زیارت امام حسین علیه السلام نوشته می‌شود و ممکن است با همین زیارت همه گناهانتان آمرزیده شود. اگر کسی فکر قیامت باشد این توفیقات را فراموش نمی‌کند و از دست نمی‌دهد اما کسی که به فکر آخرت و قیامت خود نیست اصلا به فکر این زیارت‌ها و سلام دادن‌ها نیست ولی قیامت گرفتار می‌شود اما اگر کسی به زیارت امام حسین علیه السلام یا امام رضا علیه السلام برود و واقعا پیشمان و نادم باشد آمرزیده می‌شود.

وی در پایان گفت: حالا کسی ده سال پیش گناهی کرده ولی هنوز مزه آن گناه در دهانش است، چنین کسی بخشیده نمی‌شود تا توبه واقعی کند و از کارش پشیمان شود آن وقت چنین زیارتی او را پاک می‌کند اما اگر حق الناسی به گردن دارد باید حتما بعد از توبه آن‌ها را هم جبران کند و در همین دنیا خود را پاک کنید.

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سرویس خبرنگاران داخلی/ امیرمحسن سلطان احمدی

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