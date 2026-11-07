به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب رمان «عیسای مأیوس» با موضوع زندگی نامه مفسر گرانقدر علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، نوشته میثم امیری که اخیراً توسط نشر زائر آستان مقدس حضرت معصومه علیهاالسلام چاپ شده است، با استقبال بی سابقه نخبگان و عموم مخاطبان مواجه شده است و در مدت حدود دو ماه به چاپ سوم رسیده است.

مراسم رسمی رونمایی از این کتاب در روز ۲۴ آبان ماه روز بزرگداشت مرحوم علامه طباطبایی و روز آغاز هفته کتاب و کتابخوانی برگزار خواهد شد. نشر زائر آستان مقدس حضرت معصومه علیهاالسلام در این راستا، یک پویش همگانی روایت‌گری برای سراسر کشور با عنوان «عیسای مأیوس» طراحی کرده است.

علاقه مندان برای شرکت در این پویش باید روایت یا تجربه‌ی خود از تقابل با ناامیدی را تا ۲۱ آبان ماه، ارسال کنند.

همین راستا یک پویش همگانی برای سراسر کشور طراحی شده است. مستدعی است در صورت امکان دستور لازم جهت انتشار خبر پویش در خبرگزاری را مبذول فرمایید.

جایزه ۱۰ روایت برگزیده این پویش، ۱۰ پک تبرکی نفیس حرم مطهر حضرت معصومه(س) است.

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