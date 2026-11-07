به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ پاسدار کامیار مهدی‌پور، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گیلان، امروز شنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در پنجاه‌ودومین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان که با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، از میزبانی گیلان از پیکر مطهر ۸ شهید گمنام در ایام فاطمیه خبر داد.

وی با اشاره به نام‌گذاری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز شهدای گمنام اظهار کرد: همه‌ساله همزمان با دهه فاطمیه، آیین‌های استقبال، تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود و امسال نیز استان گیلان افتخار میزبانی از پیکر مطهر هشت شهید گمنام را خواهد داشت؛ حضوری که فضای استان را در روزهای سوگواری حضرت زهرا(س) عطرآگین می‌کند.

مهدی‌پور در تشریح جزئیات برنامه خاکسپاری شهدا افزود: از مجموع هشت شهید گمنامی که وارد استان گیلان می‌شوند، پیکر مطهر سه شهید در مکان‌های پیش‌بینی‌شده به خاک سپرده خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گیلان در ادامه به محل‌های در نظر گرفته‌شده برای تدفین این شهدا اشاره کرد و گفت: پیکر مطهر یک شهید در محوطه مؤسسه فرهنگی آموزشی گوهرشاد، شهید دیگر در محوطه مجتمع ورزشی عضدی رشت و سومین شهید نیز در پارک شهر ماکلوان شهرستان فومن آرام خواهد گرفت.

وی همچنین با تشریح زمان‌بندی آیین‌های مرتبط با حضور شهدای گمنام در استان خاطرنشان کرد: مراسم استقبال رسمی از پیکر مطهر هشت شهید گمنام، ساعت ۲۱ روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار می‌شود.

مهدی‌پور ادامه داد: آیین وداع با پیکر مطهر شهدا نیز ساعت ۲۱ روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در همان مکان برگزار خواهد شد و مراسم تشییع این شهدای والامقام، ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه از میدان شهدای ذهاب به سمت مصلی بزرگ شهر رشت انجام می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام والای شهدای گمنام، از مردم شهیدپرور و قدرشناس استان دعوت کرد با حضور پرشور در آیین‌های استقبال، وداع و تشییع، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا، امام راحل(ره)، قائد شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.

-------------------------

پایان پیام/ ۳۴۴