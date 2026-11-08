به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که دستگاه قضایی بحرین امروز، یکشنبه ۱۷ آبان، برای صدور حکم علیه ده‌ها عالم و روحانی شیعه آماده می‌شود، هشدار شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین و اعتراض سازمان‌های حقوق بشری، ابعاد تازه‌ای از برخوردهای امنیتی حکومت آل‌خلیفه با جامعه شیعه این کشور را آشکار کرده است؛ حکومتی که از حمایت‌های گسترده نظامی و امنیتی واشنگتن برخوردار است.

طبق آنچه که پیشتر اعلام شده بود، دادگاه عالی کیفری بحرین قرار است امروز یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۶، احکام پرونده ۶۹ متهم، از جمله ۶۰ عالم و روحانی شیعه را صادر کند؛ محاکمه‌ای که به دلیل اتهامات مربوط به شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و نقض حقوق متهمان، با اعتراض نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

از مجموع متهمان، ۵۶ نفر در بازداشت به سر می‌برند و ۱۳ روحانی دیگر به‌صورت غیابی محاکمه می‌شوند. هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره احتمال صدور احکام سنگین علیه این شخصیت‌های مذهبی افزایش یافته است.

از فعالیت مذهبی تا اتهام براندازی؛ پرونده‌سازی علیه علمای شیعه

دستگاه قضایی بحرین مدعی است متهمان با تشکیل گروهی تروریستی، درصدد براندازی نظام سیاسی بوده و از مساجد و اجتماعات مذهبی برای ترویج اندیشه ولایت فقیه استفاده کرده‌اند.

این در حالی است که خانواده‌ها و وکلای متهمان، اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و حکومت بحرین را به امنیتی‌سازی فعالیت‌های مذهبی و سرکوب روحانیون شیعه متهم می‌کنند.

هشدار شیخ عیسی قاسم؛ علمای بحرین را تنها نگذارید

آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، در بیانیه‌ای که در آستانه این محاکمه منتشر شد، نسبت به برخورد با علمای شیعه هشدار داد و بر ضرورت حمایت مردم از حقوق و کرامت آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه اجتماعی و مذهبی روحانیون بازداشت‌شده، خواستار دفاع مسالمت‌آمیز و قانونی از علما شد و نسبت به پیامدهای تداوم محاکمات مبتنی بر اتهامات ساختگی و بی‌عدالتی هشدار داد.

حمایت آمریکا از آل‌خلیفه؛ تناقض ادعاهای حقوق بشری واشنگتن

محاکمه گسترده روحانیون بحرینی در شرایطی صورت می‌گیرد که حکومت آل‌خلیفه از روابط نزدیک نظامی و امنیتی با آمریکا برخوردار است و بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه به شمار می‌رود.

منتقدان سیاست‌های واشنگتن معتقدند حمایت مستمر آمریکا از حکومت بحرین، در کنار ادعاهای این کشور درباره دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر، نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی آمریکاست.

این حمایت‌های راهبردی در حالی ادامه دارد که گزارش‌های متعدد حقوق بشری، از محدودسازی آزادی‌های مذهبی، بازداشت روحانیون و برخوردهای امنیتی با مخالفان حکومت بحرین حکایت دارد.

اعتراض ۲۰ سازمان حقوق بشری؛ هشدار درباره تشدید سرکوب شیعیان

۲۰ سازمان حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، با صدور بیانیه‌ای مشترک نسبت به روند رسیدگی به پرونده علمای بحرین اعتراض کرده و خواستار بررسی مستقل ادعاهای شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری شده‌اند.

این سازمان‌ها همچنین درباره استفاده از قوانین ضدتروریسم برای محدودسازی فعالیت‌های مذهبی و آزادی بیان هشدار داده‌اند.

در همین حال، گروه‌های معارض بحرینی، حکومت آل‌خلیفه را مسئول پیامدهای احتمالی این محاکمه دانسته و خواستار مداخله نهادهای بین‌المللی برای تضمین حقوق متهمان شده‌اند.

اکنون پرونده ده‌ها عالم شیعه بحرینی، بار دیگر عملکرد حقوق بشری حکومت آل‌خلیفه و مسئولیت سیاسی حامیان بین‌المللی آن، به‌ویژه آمریکا، را همچون گذشته زیر سوال برده است؛ پرونده‌ای که گویای استمرار برخوردهای امنیتی با مطالبات مذهبی و سیاسی جامعه شیعه است.

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