به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیامک محبوب، دبیر رویداد نشان همخوان در نشست خبری روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار با تشریح جزئیات این رویداد اظهار کرد: نشان همخوان که از سال گذشته به‌عنوان جایزه ملی کتابخانه‌های عمومی ایران آغاز به کار کرده، با هدف ایجاد تحولی در فعالیت‌های جمعی و اثرگذار کتابداران و فعالان حوزه کتاب و کتاب‌خوانی طراحی شده است.

وی با بیان اینکه این نشان در ۱۳ محور برگزار می‌شود، افزود: در مجموع ۹۴۳ پرونده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای شرکت در این رویداد دریافت شده است. بخش خدمات کتابخانه‌ای برای کودکان با ۳۶۰ شرکت‌کننده، بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داده است. همچنین در بخش خدمات کتابخانه‌ای برای نوجوانان ۱۳۲ پرونده، خدمات ویژه سالمندان ۵۰ پرونده و خدمات مرتبط با گروه‌های خاص ۷۰ پرونده دریافت شده است.

محبوب با اشاره به بخش کتابخانه‌های دوستدار خانواده گفت: در این محور ۴۸ پرونده به دبیرخانه رسیده است. توجه به خانواده در نشان همخوان از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نخست اینکه فضای کتابخانه برای حضور اعضای خانواده در کنار یکدیگر آماده باشد تا پدر، مادر و فرزندان بتوانند به‌صورت خانوادگی به کتابخانه مراجعه کنند و هر یک از امکانات و خدمات متناسب با نیاز خود بهره ببرند. دوم اینکه خانواده‌هایی که به‌صورت جمعی به کتابخانه مراجعه می‌کنند و در فعالیت‌های آن حضور دارند، مورد توجه قرار گیرند.

دبیر رویداد نشان همخوان، آموزش کاربران را یکی دیگر از محورهای این جایزه دانست و گفت: در این بخش ۱۵۶ پرونده دریافت شده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که آموزش‌های رسمی معمولاً فرایندهای طولانی و پیچیده‌ای دارند و اجرای آن‌ها زمان‌بر است، اما کتابخانه‌های عمومی می‌توانند متناسب با نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه، آموزش‌های موردنیاز را با سهولت بیشتری ارائه کنند.

وی ادامه داد: از آموزش‌های مرتبط با فناوری تا موضوعات مربوط به کتاب و کتاب‌خوانی، در قالب آموزش کاربران در کتابخانه‌های عمومی ارائه می‌شود و این خدمات می‌تواند در پاسخ به نیازهای تازه و رویدادهای اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثری داشته باشد.

محبوب با اشاره به محور کتابخانه ارزش‌آفرین اظهار کرد: در این بخش کتابخانه‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرند که مجموعه فعالیت‌های آن‌ها در جامعه اثرگذار بوده و توانسته‌اند خدماتی ارزشمند به مخاطبان و جامعه پیرامونی خود ارائه دهند. در این محور ۸۰ پرونده دریافت شده است.

وی افزود: جایزه نوآوری نیز امسال برای نخستین بار به محورهای نشان همخوان اضافه شده است. در این بخش، ایده‌هایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که صرفاً در ذهن کتابدار یا مجری فعالیت باقی نمانده‌اند، بلکه اجرا شده و به نتیجه رسیده‌اند.

دبیر رویداد نشان همخوان با اشاره به اهمیت خدمات برون‌کتابخانه‌ای گفت: یکی دیگر از محورهای این جایزه، خدماتی است که کتابخانه‌ها خارج از فضای فیزیکی خود به مخاطبان ارائه می‌کنند. کتابخانه‌های سیار، پیک کتاب و فعالیت کتابدارانی که با حضور در مدارس و دیگر محیط‌های اجتماعی، خدمات کتابخانه‌ای را به مردم می‌رسانند، از جمله مصادیق این محور هستند.

وی با بیان اینکه ۱۵۴ پرونده در بخش خدمات برون‌کتابخانه‌ای دریافت شده است، افزود: حدود ۱۶ درصد از مجموع پرونده‌های نشان همخوان به این حوزه اختصاص دارد که نشان‌دهنده توجه فعالان کتابخانه‌ای به گسترش دامنه خدمات و دسترسی بیشتر مردم به امکانات کتابخانه‌های عمومی است.

محبوب همچنین به نقش حامیان کتابخانه‌های عمومی اشاره کرد و گفت: همواره افراد، سازمان‌ها و گروه‌هایی وجود دارند که از فعالیت کتابخانه‌ها حمایت می‌کنند و در تأمین منابع، تجهیزات و امکانات موردنیاز آن‌ها مشارکت دارند. بخشی از این حمایت‌ها از طریق سامانه دانش انجام می‌شود. هرچند میزان کمک‌ها متفاوت است، هیچ‌یک از این حمایت‌ها بی‌ارزش نیست و همه آن‌ها در تقویت فعالیت کتابخانه‌های عمومی اهمیت دارند. در نشان همخوان نیز از حامیانی که همراهی بیشتری داشته‌اند، تقدیر خواهد شد.

وی با تشریح محورهای مرتبط با ترویج خواندن اظهار کرد: یکی از جوایز این رویداد به ترویج خواندن اختصاص دارد که در سه گروه بررسی می‌شود. گروه نخست، افراد و فعالان رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی هستند که با معرفی کتاب و تولید محتوا، مردم را به کتاب و کتاب‌خوانی تشویق می‌کنند. در این بخش ۷۹ پرونده دریافت شده است.

محبوب ادامه داد: گروه‌های مردم‌نهاد و جهادی که به‌صورت خودجوش برای ترویج کتاب و کتابخانه در کشور فعالیت می‌کنند، گروه دوم این محور را تشکیل می‌دهند. فعالیت‌های این مجموعه‌ها ارزشمند و الهام‌بخش است و می‌تواند الگوهای مناسبی برای دیگر مروجان کتاب‌خوانی باشد. در این بخش ۴۱ پرونده به دبیرخانه رسیده است.

وی افزود: گروه سوم نیز سازمان‌هایی هستند که در کنار وظایف اصلی و مأموریت‌های اختصاصی خود، در زمینه ترویج خواندن فعالیت کرده‌اند. در این بخش ۲۹ سازمان مشارکت داشته‌اند.

دبیر رویداد نشان همخوان با اشاره به محور ترویج کتابخانه‌های عمومی گفت: در این بخش، خبرنگاران و رسانه‌ها که به معرفی کتابخانه‌ها و انعکاس فعالیت‌های آن‌ها کمک می‌کنند، اعضای کتابخانه‌ها که در محله‌ها و جوامع محلی دیگران را به عضویت و استفاده از کتابخانه‌ها ترغیب می‌کنند و همچنین کنشگران اجتماعی مانند معلمان، روحانیون و دیگر افرادی که در معرفی و تبلیغ کتابخانه‌های عمومی نقش دارند، مورد تقدیر قرار می‌گیرند

وی با بیان اینکه مجموع پرونده‌های دریافتی نشان همخوان به ۹۴۳ مورد رسیده است، تصریح کرد: این پرونده‌ها در حال بررسی هستند و برگزیدگان جایزه ملی کتابخانه‌های عمومی ایران، نشان همخوان، هم‌زمان با هفته کتاب معرفی و تجلیل خواهند شد.

افتتاح ۱۵ پروژه کتابخانه‌ای در هفته کتاب

محبوب در ادامه با تشریح برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته کتاب گفت: افتتاح پروژه‌ها از برنامه‌های همیشگی این هفته است و امسال علاوه بر برنامه‌های مربوط به کتابخانه‌های سیار، پنج پروژه جدید با مجموع زیربنای یک‌هزار و ۲۵۰ مترمربع به مجموعه کتابخانه‌های عمومی اضافه می‌شود. همچنین ۱۰ پروژه دیگر با زیربنای نزدیک به ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع به بهره‌برداری خواهد رسید که به بهبود کیفیت فضاهای کتابخانه‌ای کمک می‌کند.

وی افزود: برنامه تجدید میثاق، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ساعت ۹ صبح، آغازگر برنامه‌های هفته کتاب خواهد بود و از خبرنگاران و رسانه‌ها برای حضور و همراهی در این مراسم دعوت می‌کنیم.

دبیر رویداد نشان همخوان ادامه داد: از روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه نیز مدیران کل کتابخانه‌های عمومی استان‌ها با حضور در نماز جمعه و استفاده از فرصت خطبه‌های پیش از نماز، به تبیین مسائل و موضوعات مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی خواهند پرداخت.

محبوب از رونمایی کتاب استاندارد کتابخانه سیار، طراحی خدمت با عنوان کتابخانه برای همه، افتتاح کتابخانه‌ها و تقدیر از برگزیدگان نشان همخوان به‌عنوان دیگر برنامه‌های هفته کتاب نام برد و گفت: اجرای پویش اهدای کتاب و طرح بخشودگی جرایم دیرکرد، از دیگر برنامه‌هایی است که در این هفته اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های علمی و پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اظهار کرد: نخستین نشست از سلسله نشست‌های هوش مصنوعی مولد ویژه کتابداران، با همکاری معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی برگزار می‌شود. همچنین رونمایی از سامانه علمی و پژوهشی نهاد، رونمایی از داشبورد تحریریه داده‌های نهاد و برگزاری نشست مجازی با موضوع نقش کتابداران در برنامه‌های این هفته پیش‌بینی شده است.

محبوب با بیان اینکه برنامه‌های هفته کتاب تنها به سطح ملی محدود نمی‌شود، گفت: در سطح کتابخانه‌های عمومی کشور، بیش از ۲۱ هزار برنامه پیش‌بینی شده است که بخش عمده آن‌ها به ترویج کتاب، معرفی کتابخانه‌ها و برگزاری رویدادهای فرهنگی اختصاص دارد.

وی افزود: استان‌های فارس، گلستان، اصفهان، همدان و خراسان بیشترین تعداد برنامه را برای هفته کتاب پیش‌بینی کرده‌اند. امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، اهداف موردنظر محقق شود و رویدادهایی در شأن مردم ایران و کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار کنیم.

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