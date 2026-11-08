به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اعلام رهگیری دو فروند موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی انصارالله یمن به سمت ریاض، گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن مرکز مالی ملک عبدالله و یکی از ساختمان‌های آرامکو حکایت دارد.

طبق گزارش النشره، شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند مرکز مالی ملک عبدالله «کافد» (KAFD) در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، صبح یکشنبه هدف حمله انصارالله قرار گرفته و در پی این حمله، ساختمانی متعلق به شرکت نفتی آرامکو در این منطقه نیز آسیب دیده است.

یکی از شاهدان اظهار داشت: برج آرامکو در مرکز مالی ملک عبدالله هدف قرار گرفت و دو شاهد دیگر نیز وقوع خسارت به ساختمان شیشه‌ای این مجموعه را تأیید کردند.

این تحولات در حالی رخ داد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی صبح یکشنبه اعلام کرد: دو فروند موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی حوثی‌ها به سمت ریاض را رهگیری و منهدم کرده است.

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