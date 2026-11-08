به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید مرتضی السندی، عالم بحرینی و از مبارزان تبعیدشده بحرین، خاطره‌ای از دوران اسارت خود و اتفاقاتی که در زندان‌های آل‌خلیفه بر وی گذشته است، روایت کرد.

شکنجه‌های شدید در زندان‌های آل‌خلیفه

السندی در شرح شرایط دوران بازداشت خود گفت: شکنجه‌ها بسیار سنگین بود؛ دست و پایم را می‌بستند، از سقف آویزان می‌کردند و مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار می‌دادند. طاقتم به سر آمده بود و در آن شرایط به توسل روی آوردم.

توسل به حضرت ام‌البنین(س) و پایان احساس درد

این عالم بحرینی با اشاره به توسل خود به حضرت ام‌البنین(س) اظهار داشت: «به حضرت ام‌البنین(س) متوسل شدم و دیگر درد را نفهمیدم. چند روز شکنجه‌ام را ادامه دادند، اما دیدند نه دردی می‌کشم و نه احساس ناراحتی دارم؛ در نهایت رهایم کردند.»

«رنج و امید»؛ روایت مکتوب تجربه اسارت در زندان‌های بحرین

کتاب «رنج و امید» که در نسخه عربی و میان خوانندگان عرب‌زبان با عنوان «ألم و أمل» شناخته می‌شود، به قلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مرتضی السندی، از مبارزان تبعیدشده بحرین و از چهره‌های جوان انقلاب ۱۴ فوریه این کشور، به نگارش درآمده است. السندی تاکنون چهار مرتبه از سوی حکومت بحرین به اسارت درآمده و این کتاب به شرح حوادث مرتبط با آخرین اسارت وی در سال ۲۰۱۱ میلادی می‌پردازد.

این اثر توسط علیرضا بیگی، کارشناس مسائل بحرین، به زبان فارسی ترجمه شده است. بیگی تاکنون چندین کتاب در زمینه کشورهای شبه‌جزیره عربی ترجمه و تألیف کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به «گواه میهن؛ اظهارات رهبران جنبش ۱۴ فوریه بحرین و مخالفان نظام در دادگاه‌های نظامی آل‌خلیفه»، «تاریخ و مبانی سیاه آل‌خلیفه» و «روایتی از دوران معاصر یمن» اشاره کرد.

کتاب «رنج و امید» سومین اثر ترجمه‌شده وی در ارتباط با کشور بحرین و موضوعات مرتبط با انقلاب این کشور به شمار می‌رود.

مترجم این کتاب درباره اثر یادشده نوشته است: «کتاب رنج و امید یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در رابطه با انقلاب بحرین مطالعه و ترجمه کرده‌ام.

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