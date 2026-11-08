به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مجلس سوگواری و عزاداری آن حضرت، به همت هیأت جوانان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) دانشگاه طلوع مهر، از روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ تا جمعه ۲۲ آبان‌ ۱۴۰۵، به مدت چهار شب برگزار خواهد شد.

برگزاری این مجلس عزاداری، بخشی از برنامه‌های مستمر و سنت سالانه هیأت جوانان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است که طی سال‌های گذشته، هم‌زمان با ایام فاطمیه و با حضور اقشار مختلف مردم و دانشگاهیان برگزار شده است. این برنامه در راستای پاسداشت شعائر دینی، ترویج فرهنگ اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و فراهم‌کردن فرصتی برای بهره‌مندی از معارف و سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

در شب نخست این مجلس، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی به ایراد سخن خواهد پرداخت و در شب‌های دوم تا چهارم، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست سخنران مراسم خواهد بود. همچنین حاج رضا عاصی در طول چهار شب با مرثیه‌خوانی و مداحی، به ذکر مصائب بانوی دو عالم خواهد پرداخت.

در کنار برگزاری مجالس عزاداری، ایستگاه صلواتی هیأت جوانان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) نیز که از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون به‌صورت مستمر فعال بوده است، هر شب از ساعت ۲۱ با اجرای برنامه‌هایی همچون پرچم‌گردانی و توزیع نذورات، میزبان ارادتمندان اهل‌بیت(ع) و مدافعان ایران اسلامی خواهد بود.

شایان ذکر است، مجلس عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) ویژه برادران بوده و هر شب از ساعت ۱۹ در دانشگاه طلوع مهر، به نشانی قم، انتهای خیابان شهیدان فاطمی (دورشهر)، نبش میدان رسالت، برگزار خواهد شد.

هیأت جوانان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) دانشگاه طلوع مهر از عموم دانشجویان، دانشگاهیان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت دعوت می‌کند تا در این مجالس سوگواری حضور یابند.

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