به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه شهادت در مکتب اهل‌بیت(ع) و روحیه ایثار و مقاومت ملت ایران، تأکید کرد: هدف اصلی مؤمنان، حفظ دین و اسلام و رسیدن به مقام بندگی خداوند است و شهادت نیز در مسیر تحقق این هدف، جایگاهی والا دارد.

وی با اشاره به روایتی از گفت‌وگوی امیرالمؤمنین علی(ع) با پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: امیرالمؤمنین(ع) پس از شهادت یاران خود در جنگ‌های مختلف، از جاماندن از قافله شهدا ابراز اندوه کردند و پیامبر(ص) به ایشان بشارت شهادت دادند.

سخنران حرم مطهر با تأکید بر جایگاه بلند شهادت، افزود: هدف مجاهدان صرفاً رسیدن به شهادت نیست، بلکه آنان برای حفظ دین و تحقق بندگی خداوند با تمام توان تلاش می‌کنند و اگر شهادت در این مسیر ضرورت پیدا کند، از آن استقبال می‌کنند.

شیرازی با مرور حوادث سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی افزود: دشمنان از همان ابتدا با ایجاد ناامنی و آشوب در مناطق مختلف کشور، از جمله کردستان، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان، در پی تضعیف نظام نوپای جمهوری اسلامی و جلوگیری از استقرار آن بودند؛ اما مردم ایران با وجود دشواری‌ها و شهادت عزیزانشان، از مسیر دفاع از انقلاب عقب‌نشینی نکردند.

وی با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: جوانان ایران در عرصه‌های مختلف رزم و فرماندهی، مسئولیت‌های بزرگی برعهده گرفتند و با روحیه‌ای برخاسته از ایمان و ایثار در برابر دشمن ایستادند. زنان ایرانی نیز در میدان‌های پشتیبانی، درمان و حتی مناطق عملیاتی نقش‌آفرینی کردند و برخی از آنان در اسارت و زندان‌های رژیم بعث، با صبر و استقامت، نمونه‌هایی ماندگار از پایداری را به نمایش گذاشتند.

سخنران حرم مطهر با یادآوری خاطره مادر دو شهید مدافع حرم گفت: خانواده‌های شهدا با باور و اعتقادی عمیق، در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی ایستاده‌اند.

میرشفیعی با تأکید بر تداوم روحیه ایثار در نسل جوان تصریح کرد: جوانان امروز نیز ادامه‌دهندگان راه رزمندگان دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم هستند و همانند نسل‌های گذشته، برای دفاع از دین و کشور احساس مسئولیت می‌کنند. حضور اقشار مختلف مردم در صحنه‌های اجتماعی و دفاعی، نشان‌دهنده استمرار این روحیه در جامعه است.

وی در پایان با اشاره به آیه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»، بر وفاداری به عهد الهی و ایستادگی در مسیر دفاع از اسلام تأکید کرد و گفت: ملت ایران برای حفظ دین و ارزش‌های خود با خدا عهد بسته است و این مسیر را با وجود تهدیدها و دشواری‌ها ادامه خواهد داد.

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