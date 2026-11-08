به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس داده‌های مشترک کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت، تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۷۲۱ هزار و ۷۰۰ نفر از پاکستان و ۶۴۳ هزار نفر از ایران به افغانستان بازگشته‌اند. این آمار شامل انواع بازگشت، از جمله بازگشت داوطلبانه، بازگشت با کمک سازمان‌های بین‌المللی و اخراج مهاجران است.

کمیساریای عالی پناهندگان در گزارش‌های تازه خود درباره وضعیت بازگشت‌کنندگان از ایران و پاکستان که جمعه (۱۵ آبان) منتشر شده‌اند، از ادامه روند بازگشت گسترده مهاجران و نیازهای انسانی و حفاظتی آنان خبر داده است.

بر اساس گزارش شماره ۵۷ این نهاد درباره بازگشت مهاجران از پاکستان، تا پایان اکتبر بیش از ۷۲۴ هزار نفر از این کشور به افغانستان بازگشته‌اند. همچنین گزارش شماره ۳۵ مربوط به ایران، وضعیت بازگشت‌کنندگان از این کشور و نیازهای حمایتی آنان را بررسی کرده است.

کمیساریای عالی پناهندگان هشدار داده است که بسیاری از بازگشت‌کنندگان با امکانات محدود به افغانستان می‌رسند و برای تأمین نیازهای اولیه، سرپناه و آغاز دوباره زندگی به کمک‌های فوری نیاز دارند. زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آسیب‌پذیر از جمله گروه‌هایی هستند که با خطرهای بیشتری مواجه‌اند.

این نهاد بر ضرورت تداوم حمایت‌های بشردوستانه، تأمین خدمات حفاظتی و فراهم کردن فرصت‌های معیشتی برای بازگشت‌کنندگان تأکید کرده است.

..............

پایان پیام/