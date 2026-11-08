به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی محمدی، استاد فرهنگ و معارف قرآن و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با اشاره به ظرفیت مسابقات قرآنی مدهامتان که مرحله کشوری هجدهمین دوره آنبه همت ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد کشوردرحال برگزاری است گفت: حضور نوجوانان در این رقابت‌ها علاوه بر تقویت انس با قرآن و آموزه‌های دینی، زمینه‌ساز رشد فضایل اخلاقی همچون تقوا، صداقت، تواضع، مسئولیت‌پذیری و ایثار در نوجوانان است.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت افزود: فعالیت‌های قرآنی همچنین با تقویت خودباوری، اعتمادبه‌نفس و آرامش روانی، نوجوانان را به مشارکت اجتماعی، همکاری جمعی، قانون‌مداری و حضور فعال‌تر در برنامه‌های فرهنگی و مسجدی ترغیب می‌کند.

این استاد فرهنگ و معارف قرآن با تأکید بر اینکه هدف اصلی مسابقات قرآنی نباید صرفاً کسب رتبه باشد، تصریح کرد: مدهامتان باید بستری برای رشد اخلاقی، معنوی و معرفتی شرکت‌کنندگان باشد و رقابت در آن به‌گونه‌ای طراحی شود که همه متسابقان، فارغ از نتیجه، احساس کنند در مسیر رشد و تعالی گام برداشته‌اند.

محمدی، تربیت مربیان و داوران آگاه و متعهد، الگوسازی از قاریان و حافظان برخوردار از فضایل اخلاقی و توجه هم‌زمان به ابعاد فنی، اخلاقی و معنوی در فرآیند داوری را از الزامات تحقق این هدف دانست.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت با اشاره به جایگاه مسجد در تربیت دینی نوجوانان گفت: مسجد باید به مرکز اصلی آموزش قرآن، تقویت باورهای دینی و پرورش اخلاق اجتماعی نسل جوان تبدیل شود. احیای نقش تربیتی مساجد و تقویت کانون‌های فرهنگی هنری می‌تواند در کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و افزایش مسئولیت‌پذیری نوجوانان مؤثر باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی همچنین بر ضرورت استمرار فعالیت‌های قرآنی پس از پایان مسابقات تأکید کرد و گفت: برگزاری دوره‌های تکمیلی حفظ، قرائت و تفسیر، ایجاد شبکه ارتباطی میان شرکت‌کنندگان و مربیان، حمایت از استعدادهای قرآنی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری و رسانه، از جمله راهکارهای تداوم این جریان تربیتی است.

محمدی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و قرآنی کشور خاطرنشان کرد: حمایت از فعالیت‌های قرآنی مساجد، توانمندسازی مربیان، تولید محتوای جذاب و متناسب با نسل نوجوان و فراهم کردن زمینه پرسشگری و گفت‌وگوی دینی، باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های فرهنگی قرار گیرد تا مسابقات مدهامتان از یک رقابت مقطعی به جریانی مستمر برای تربیت نسل قرآنی تبدیل شود.

لازم به ذکر است جشنواره قرآنی مدهامتان در هجدهمین دوره برگزاری خود، بار دیگر فرصتی برای گردهمایی فعالان قرآنی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و رقابت گروه‌های برگزیده از سراسر کشور فراهم کرده است. این دوره از جشنواره از ۱۶ آبان ماه به مدت سه روز در حال برگزاری است و ۴۰ گروه راه‌یافته به مرحله نهایی، توانمندی‌های قرآنی خود را در رشته‌های مختلف به نمایش خواهند گذاشت.

در این دوره بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب یک‌هزار و ۸۳۷ تیم در چهار بخش خواهران زیر ۱۸ سال، خواهران ۱۸ تا ۳۵ سال، برادران زیر ۱۸ سال و برادران ۱۸ تا ۳۵ سال در مراحل مختلف جشنواره شرکت کردند که از هر بخش ۱۰ تیم به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

بررسی آمار مشارکت‌کنندگان نشان‌دهنده افزایش ۳۵ درصدی تعداد شرکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته است؛ رشدی که از گسترش دامنه مشارکت گروه‌های قرآنی مساجد و استقبال از رویکرد جدید جشنواره حکایت دارد.

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