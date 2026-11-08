به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پویش «وقف درخت» با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت باغداران، کشاورزان و صاحبان اراضی و محصولات کشاورزی در توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر آغاز شده است.

مشارکت در این حرکت معنوی تنها به اهدای وجه نقد و مصالح ساختمانی محدود نیست. دوستداران اهل‌بیت(ع) می‌توانند متناسب با توان و امکانات خود، بخشی از دارایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی‌شان را در مسیر خدمت به زائران قرار دهند. در این میان، وقف درخت و محصولات کشاورزی فرصتی ارزشمند برای فعالان این حوزه است تا برکت زمین و حاصل دسترنج خود را به خدمتی ماندگار پیوند بزنند.

وقف؛ راهی برای ماندگار کردن برکت دارایی‌ها

سعید سعادتی، مدیرعامل مؤسسه وقف ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در این باره گفت: در گذشته، بیشتر کمک‌های خیران حرم‌ساز در قالب اهدای وجه نقد و مصالح ساختمانی انجام می‌شد؛ اما امروز وقف نیز به‌عنوان روشی ماندگار برای مشارکت در عمران و توسعه حرم‌های مطهر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان تفاوت وقف با هدایا و کمک‌های معمول افزود: در روش‌های معمول کمک‌های نقدی، پول یا مصالح اهدایی در همان مرحله نخست هزینه می‌شود؛ اما در وقف، اصل مال حفظ شده و منافع و عواید آن در مسیر تعیین‌شده از سوی واقف به مصرف می‌رسد. از این رو، وقف می‌تواند زمینه‌ساز تداوم خیر و برکت و باقیات‌الصالحاتی ماندگار برای واقف باشد.

سعادتی با اشاره به تنوع دارایی‌های قابل وقف اظهار داشت: زمین کشاورزی، باغ، درختان مثمر و املاک دارای قابلیت درآمدزایی می‌توانند به‌عنوان موقوفه در خدمت توسعه عتبات قرار گیرند. وقف نیز برخلاف تصور عمومی، محدود به املاک بزرگ و سرمایه‌های کلان نیست و هر فرد می‌تواند متناسب با توان خود، حتی چند درخت مثمر را وقف کند.

وی ادامه داد: ممکن است یک باغدار در شهرستانی دورافتاده، چند درخت یا بخشی از باغ خود را برای خدمت به زائران وقف کند. همچنین زمین‌ها و املاکی که امکان بهره‌برداری و ایجاد درآمد دارند، ظرفیت‌های ارزشمندی برای مشارکت در این اقدام معنوی محسوب می‌شوند.

ثبت رسمی وقف و نصب پلاک شناسایی برای درختان وقفی

مدیرعامل مؤسسه وقف ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات درباره نحوه ثبت این موقوفات گفت: برای سامان‌دهی و ثبت رسمی وقف، دستورالعمل‌ها و شناسه‌های مشخصی به ستادهای استانی توسعه و بازسازی عتبات ابلاغ شده است. در وقف درخت و محصولات کشاورزی، اطلاعاتی نظیر تعداد درختان، نوع محصول و ارزش تقریبی یا کارشناسی آنها ثبت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل فرم اختصاصی و انجام مراحل کارشناسی و ثبت، شماره شناسایی از سوی مؤسسه وقف اختصاص می‌یابد و پلاک مخصوص وقف بر روی درخت یا محل موردنظر نصب می‌شود.

سعادتی گفت: وقف درخت، فرصتی برای باغداران و کشاورزان است تا بخشی از ثمره تلاش خود را به آبادانی حرم‌های مطهر و خدمت به زائران اهل‌بیت(ع) اختصاص دهند. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت موقوفات خود به تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات به نشانی atabat.org یا دفاتر این ستاد در شهر محل اقامت خود مراجعه کنند.

همچنین علاقه‌مندان به نذر تخصص و مهارت می‌توانند برای ثبت‌نام در بانک اطلاعات متخصصان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، به پایگاه اینترنتی atabat.org مراجعه کنند.پس از ورود به سامانه از طریق درگاه (دولت من)، کافی است فرم مربوط به متخصصان را تکمیل و اطلاعات حرفه‌ای خود را ثبت کنند تا در صورت نیاز پروژه‌ها به تخصص آنان، امکان برقراری ارتباط و هماهنگی برای مشارکت داوطلبانه فراهم شود. علاقه‌مندان به مشارکت مالی در طرح‌های توسعه و بازسازی عتبات می‌توانند از طریق شماره‌گیری کد دستوری ستاره72مربع «#۷۲* » اقدام کنند.

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