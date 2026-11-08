به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در گزارش «استفاده از کمک‌های مالی انعطاف‌پذیر از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶» که لینک آن امروز (یکشنبه ۱۷ آبان) در ایکس این نهاد منتشر شدهمنتشر شده، گفته است بسیاری از بازگشت‌کنندگان در شرایط دشوار و با امکانات محدود وارد افغانستان شده‌اند و برای تأمین نیازهای اولیه و بازسازی زندگی خود به حمایت‌های فوری نیاز دارند.

کمیساریای عالی پناهندگان اعلام کرد که برای حمایت از بازگشت‌کنندگان، در گذرگاه‌های مرزی کمک‌های فوری و خدمات حفاظتی ارائه کرده و از خانواده‌های آسیب‌پذیر برای تأمین نیازهای اساسی و ایجاد منابع درآمد حمایت کرده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۳۴۰ خانواده آسیب‌پذیر در مناطق بازگشت، کمک نقدی برای ادغام مجدد دریافت کرده‌اند. همچنین نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ نفر که با خطرهای جدی حفاظتی مواجه بودند، از کمک‌های نقدی ویژه بهره‌مند شده‌اند و حدود دو هزار و ۶۰۰ خانواده نیز برای تهیه وسایل ضروری خانه کمک مالی دریافت کرده‌اند.

این نهاد افزوده است که از طریق سازوکار دریافت شکایت و بازخورد، بیش از ۴۵ هزار درخواست و شکایت دریافت کرده که نزدیک به ۱۵ هزار مورد آن پیگیری و برای دریافت خدمات لازم ارجاع شده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که حدود دو هزار و ۶۵۰ نفر، از جمله یک هزار و ۲۰۰ زن، در مجموع نزدیک به ۶.۱ میلیون دلار از طریق برنامه‌های تأمین مالی خرد مورد حمایت قرار گرفته‌اند. این کمک‌ها به پشتیبانی از حدود دو هزار و ۵۰۰ کسب‌وکار فعال و ایجاد ۱۴۵ کسب‌وکار جدید کمک کرده است.

کمیساریای عالی پناهندگان با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و معیشتی بازگشت‌کنندگان، بر ضرورت تداوم حمایت‌های بشردوستانه و فراهم‌کردن فرصت‌های درآمدزایی برای کمک به ادغام پایدار آنان در جامعه تأکید کرده است.

...............

پایان پیام/