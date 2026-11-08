به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شعبان‌زاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، در همایش «مکتب فاطمی، الگوی حق‌طلبی و خونخواهی امام شهید» که به همت مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان و با همکاری اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با اشاره به شرایط حساس منطقه و تحولات بین‌المللی، به تبیین ابعاد مختلف مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فشارهای خارجی پرداخت.

وی با بیان اینکه تحولات کنونی را باید در چارچوب تلاش برای تغییر نظم جهانی تحلیل کرد، اظهار داشت: مسئله اساسی، ایستادگی ملت‌ها در برابر سلطه‌گری قدرت‌های بزرگ و تلاش برای شکل‌گیری نظمی مبتنی بر استقلال، عدالت و ارزش‌های الهی است.

ضرورت تقویت انسجام و آمادگی اجتماعی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به اهمیت نقش مردم در تحولات اجتماعی و سیاسی، بر ضرورت تقویت همبستگی ملی، افزایش آگاهی عمومی و حضور مسئولانه مردم تأکید کرد و گفت: حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه مقاومت، از مؤلفه‌های مهم عبور از شرایط دشوار است.

شعبان‌زاده با اشاره به جنگ روانی و تلاش رسانه‌ای برای ایجاد نگرانی و تضعیف روحیه جامعه، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد فضای ترس و ناامیدی بر جامعه غلبه کند؛ چراکه حفظ آرامش، امید و اعتماد عمومی در کنار آمادگی و هوشیاری، اهمیت فراوانی دارد.

وی همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف مواجهه با تحولات، از جمله عرصه رسانه، فعالیت‌های اجتماعی، دیپلماسی و تقویت توان علمی و اقتصادی کشور تأکید کرد.

خونخواهی؛ مطالبه‌ای فراتر از یک موضوع شخصی

این استاد حوزه با تبیین مفهوم خونخواهی در چارچوب آموزه‌های دینی، آن را صرفاً مسئله‌ای شخصی ندانست و اظهار داشت: این موضوع با دفاع از امنیت، آرامش و حقوق مردم و جلوگیری از تکرار تعرض و ناامنی ارتباط دارد.

وی افزود: در مکتب فاطمی، دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم، با مسئولیت‌پذیری اجتماعی پیوند خورده است و جامعه باید در برابر تحولات و تهدیدهایی که امنیت و استقلال آن را هدف قرار می‌دهد، هوشیار و آماده باشد.

تبیین واقع‌بینانه شرایط اقتصادی و ضرورت همدلی

شعبان‌زاده با اشاره به فشارهای اقتصادی و دشواری‌های معیشتی ناشی از شرایط منطقه‌ای، بر ضرورت همدلی و حمایت متقابل مردم تأکید کرد و گفت: عبور از دوره‌های دشوار، نیازمند همراهی اجتماعی، توجه به وضعیت یکدیگر و پرهیز از رفتارهایی است که موجب تضعیف همبستگی عمومی می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم باید در این شرایط به فکر یکدیگر باشند، افزود: قناعت، توکل، همدلی و کمک به اقشار نیازمند می‌تواند زمینه عبور جامعه از فشارها را فراهم کند.

ضرورت افزایش آگاهی و حفظ وحدت در برابر جنگ روانی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین واقعیت‌ها، گفت: در شرایطی که افکار عمومی در معرض حجم گسترده‌ای از اخبار و روایت‌های مختلف قرار دارد، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی باید با آگاهی‌بخشی، تقویت روحیه امید و ارائه تحلیل‌های دقیق، به حفظ آرامش و انسجام جامعه کمک کنند.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان عرصه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی تأکید کرد و افزود: هرگونه اختلاف و چندصدایی آسیب‌زا می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند؛ ازاین‌رو، حفظ وحدت و انسجام باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

شعبان‌زاده در پایان با اشاره به پیوند آموزه‌های مکتب فاطمی با صبر، استقامت، توکل و دفاع از حق، ابراز امیدواری کرد که جامعه با حفظ همدلی و آمادگی، از شرایط دشوار پیش‌رو عبور کند.

همایش «مکتب فاطمی، الگوی حق‌طلبی و خونخواهی امام شهید» به همت مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان و با همکاری اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم در سالن کوثر این اداره‌کل برگزار شد.

..............................

پایان پیام