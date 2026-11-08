به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «مکتب فاطمی، الگوی حق‌طلبی و خونخواهی امام شهید» به همت مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان و با همکاری اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم، در سالن کوثر این اداره‌کل برگزار شد.

در این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین صالح، معاون فرهنگی و تربیتی جامعةالمصطفی العالمیه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان و خبرگزاری صدای افغان(آوا)، و حجت‌الاسلام والمسلمین شعبان‌زاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، به تبیین ابعاد مختلف مکتب فاطمی و نسبت آن با مسئولیت‌های فردی و اجتماعی مسلمانان پرداختند.

مکتب فاطمی؛ منظومه‌ای برای تحول فکری و رفتاری

حجت‌الاسلام والمسلمین صالح در این همایش، با تأکید بر ضرورت شناخت عمیق شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س)، مکتب فاطمی را منظومه‌ای پیوسته از باورها، اعتقادات، نظریه‌ها و رفتارها دانست و اظهار داشت: شناخت فضائل حضرت زهرا(س) نباید در حد آگاهی و بیان ویژگی‌های آن حضرت متوقف بماند، بلکه باید به خودسازی و تحول در رفتار فردی و اجتماعی منتهی شود.

وی با اشاره به ابعاد مختلف طهارت و پاکی حضرت زهرا(س)، این ویژگی را در سه ساحت اندیشه و اعتقاد، نیت و هدف، و عمل و رفتار قابل بررسی دانست و با استناد به آیه تطهیر، بر ضرورت الگوگیری از سیره آن حضرت در همه عرصه‌های زندگی تأکید کرد.

معاون فرهنگی و تربیتی جامعةالمصطفی العالمیه، عبودیت و بندگی خداوند را از برجسته‌ترین ویژگی‌های سیره فاطمی برشمرد و با اشاره به اهتمام حضرت زهرا(س) به عبادت، حضور قلب و دعا برای دیگران، یادآور شد که در سیره آن حضرت، توجه به همسایگان و مؤمنان بر خواسته‌های شخصی تقدم داشت.

وی همچنین با تبیین جلوه‌های ایثار و انفاق در زندگی حضرت زهرا(س)، به آیات سوره انسان اشاره کرد و گفت: اطعام نیازمندان، یتیمان و اسیران و انجام این کارها بدون چشمداشت به پاداش و تشکر، از درس‌های مهم مکتب فاطمی است.

صالح در بخش دیگری از سخنان خود، جایگاه حضرت زهرا(س) را از ظرفیت‌های مهم وحدت‌آفرینی در جهان اسلام دانست و با اشاره به اشتراک منابع شیعه و اهل سنت در نقل فضائل آن حضرت، بر ضرورت تقویت پیوندهای مشترک و گسترش همکاری میان مسلمانان تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه‌های خود از حضور در کشورهایی همچون چین و هند، از ارادت مسلمانان اهل سنت به اهل‌بیت(ع) سخن گفت و بر ضرورت نگاه تمدنی به وحدت اسلامی تأکید کرد. به گفته وی، همکاری پیروان مذاهب اسلامی در عرصه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و عبادی می‌تواند زمینه تقویت امت اسلامی را فراهم کند.

مسئولیت‌پذیری؛ مهم‌ترین جلوه حق‌طلبی در مکتب فاطمی

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی مزاری نیز در این همایش، با تأکید بر اینکه الگوگیری از حضرت زهرا(س) نباید به برگزاری مراسم و اظهار ارادت محدود شود، مسئولیت‌پذیری را از مهم‌ترین درس‌های مکتب فاطمی دانست.

رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان و خبرگزاری صدای افغان(آوا)، با اشاره به سیره حضرت زهرا(س) در دفاع از حق و ولایت، اظهار داشت: پیروی از مکتب فاطمی اقتضا می‌کند که انسان در عرصه‌های مختلف زندگی، نسبت به مسائل جامعه و سرنوشت امت اسلامی احساس مسئولیت داشته باشد.

وی با بیان اینکه خونخواهی امام شهید را باید در چارچوبی فراتر از یک واکنش شخصی بررسی کرد، بر ضرورت تقویت معرفت دینی، آگاهی سیاسی، بصیرت اجتماعی و فعالیت‌های سازمان‌یافته تأکید کرد و افزود: جامعه برای دفاع آگاهانه از ارزش‌ها و آرمان‌های خود، به شناخت دینی، اخلاقی و اجتماعی و حضور مسئولانه نیاز دارد.

حسینی مزاری همچنین بر اهمیت پیوند معرفت دینی با تقوا و بصیرت تأکید کرد و گفت: برخورداری از آگاهی و شناخت، زمانی اثرگذار خواهد بود که در رفتار و موضع‌گیری‌های انسان نیز نمود پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولیت علما، روحانیون و نخبگان را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت پیشگامی عملی آنان در عرصه‌های اجتماعی تأکید کرد.

رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان همچنین با اشاره به وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران، از خدمات جمهوری اسلامی ایران به مهاجران در دهه‌های گذشته قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر به مشکلات آنان، به‌ویژه در زمینه تحصیل کودکان و مسائل مربوط به مدارک اقامتی و دسترسی به خدمات اجتماعی شد.

وی با یادآوری فرمان سال ۱۳۹۳ رهبر شهید درباره فراهم شدن امکان تحصیل فرزندان مهاجران، بر ضرورت استمرار توجه به آموزش کودکان افغانستانی تأکید کرد و گفت: محروم ماندن کودکان از تحصیل، به زیان جامعه افغانستان، ایران و امت اسلامی است.

حسینی مزاری همچنین حضور نخبگان افغانستانی در مسیر سازندگی کشورشان را ضروری دانست و بر فراهم شدن زمینه فعالیت و نقش‌آفرینی آنان، چه در افغانستان و چه برای افرادی که امکان بازگشت ندارند در ایران، تأکید کرد.

شعبان‌زاده: حفظ انسجام و امید اجتماعی از الزامات عبور از شرایط دشوار است

حجت‌الاسلام والمسلمین شعبان‌زاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، نیز در این همایش با اشاره به شرایط حساس منطقه و تحولات بین‌المللی، به تبیین ابعاد مختلف مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فشارهای خارجی پرداخت.

وی با بیان اینکه تحولات کنونی را باید در چارچوب تلاش برای تغییر نظم جهانی و مقابله با سلطه‌گری قدرت‌های بزرگ تحلیل کرد، اظهار داشت: ایستادگی ملت‌ها در برابر زورگویی و تلاش برای شکل‌گیری نظمی مبتنی بر استقلال و ارزش‌های الهی، از مسائل مهم جهان اسلام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با تأکید بر نقش مردم در تحولات اجتماعی، تقویت همبستگی ملی، افزایش آگاهی عمومی و حضور مسئولانه را از مؤلفه‌های مهم عبور از شرایط دشوار دانست و گفت: نباید اجازه داد جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای، روحیه امید و اعتماد عمومی را تضعیف کند.

وی با تبیین مفهوم خونخواهی در چارچوب آموزه‌های دینی، آن را صرفاً مسئله‌ای شخصی ندانست و اظهار داشت: این موضوع با دفاع از امنیت، آرامش و حقوق مردم و جلوگیری از تکرار تعرض و ناامنی ارتباط دارد.

شعبان‌زاده همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به عرصه‌های رسانه، فعالیت‌های اجتماعی، دیپلماسی و تقویت توان علمی و اقتصادی تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها و فعالان فرهنگی باید با آگاهی‌بخشی و ارائه تحلیل‌های دقیق، در حفظ آرامش و انسجام جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و دشواری‌های معیشتی، همدلی، حمایت متقابل، توجه به اقشار نیازمند و پرهیز از رفتارهای تضعیف‌کننده وحدت اجتماعی را ضروری دانست و بر نقش توکل، قناعت و همراهی مردم در عبور از مشکلات تأکید کرد.

تأکید مشترک سخنرانان بر پیوند معرفت، مسئولیت و عمل

مجموع مباحث مطرح‌شده در این همایش، سه ساحت مکمل از مکتب فاطمی را مورد توجه قرار داد؛ از یک‌سو، شناخت علمی و معرفتی سیره حضرت زهرا(س) و الگوگیری از عبودیت، طهارت، ایثار و اخلاق آن حضرت، از سوی دیگر، تبدیل این شناخت به مسئولیت‌پذیری و دفاع آگاهانه از حق در عرصه‌های اجتماعی و از سوی دیگر، ضرورت حفظ وحدت، امید و انسجام در مواجهه با تحولات و دشواری‌های جامعه.

در این همایش بر این نکته تأکید شد که مکتب فاطمی، تنها مجموعه‌ای از فضائل فردی یا مناسک و آیین‌های مناسبتی نیست، بلکه الگویی جامع برای تربیت انسان مؤمن، مسئولیت‌پذیر و آگاه است؛ الگویی که می‌تواند در تقویت همبستگی امت اسلامی و دفاع از ارزش‌های دینی و انسانی نقش‌آفرین باشد.

همایش «مکتب فاطمی، الگوی حق‌طلبی و خونخواهی امام شهید» با همکاری مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان و اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم در سالن کوثر این اداره‌کل برگزار شد.

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