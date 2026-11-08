به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار اعضای ستاد اعتکاف کشور با آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، بعداز ظهر روز شنبه ـ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ـ در سالن جلسات این مجمع برگزار شد. در این دیدار رئیس و معاون ستاد اعتکاف به ارائه گزارشی از اقدامات، دستاوردها و برنامه‌های علمی، فرهنگی و بین‌المللی پرداخته و راهکارهای توسعه این سنت حسنه را در عرصه داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای، رئیس ستاد اعتکاف کشور، با قدردانی از حمایت‌ها، پشتیبانی‌ها و هدایت‌گری‌های آیت‌الله رمضانی به تشریح روند برگزاری جشنواره بین‌المللی و کنگره ملی اعتکاف پرداخت و اظهار داشت که این رویداد در سه عرصه علمی، ادبی و هنری برنامه‌ریزی شده و با پاسداشت مقام والای امام شهید تلفیق گردید.

تشریح دستاوردهای کنگره ملی و راه‌اندازی مجمع خیرین اعتکاف

رئیس ستاد اعتکاف کشور با اشاره به برنامه‌های کنگره ملی اعتکاف تصریح کرد: اقامه نماز و برگزاری مراسم در قدمگاه رهبر شهید انقلاب در میدان صبحگاه دانشگاه افسری، اجرای پیش‌برنامه‌های پرچم‌گردانی، زیارت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) از جمله بخش‌های پربرکت این رویداد بود.

نقش فرمایشات رهبری و ارتقای کیفی و کمی اعتکاف

حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای در ادامه با تاکید بر نقش محوریت مقام معظم رهبری در جهش کیفی اعتکاف تصریح کرد: پس از تشرف محضر رهبر شهید انقلاب در سال ۱۴۰۳ و تاکید ایشان بر ماندگار کردن و تثبیت حالات معنوی اعتکاف در نسل جوان، شاهد رقابت و رشد هم‌زمان کیفیت و کمیت اعتکاف در سال ۱۴۰۴ بوده‌ایم. وی یادآور شد که با همکاری آیت‌الله اعرافی، ۱۰ هزار مبلغ (شامل ۵ هزار مبلغ زن) به مناطق مختلف اعزام شدند و جزوات و کتاب‌های تخصصی متعددی برای نخبگان، دانش‌آموزان، خواهران و فعالان فضای مجازی تدوین و چاپ گردید.

برنامه‌ریزی برای اعزام ۲۰ هزار مبلغ و تداوم معنویت اعتکاف

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام غلامرضایی، معاون فرهنگی ستاد مرکزی اعتکاف، اظهار داشت: برای آماده‌سازی مبلغان پیش از اعزام به مساجد و مدارس، دوره آموزشی ۶۰ ساعته تدوین شده است.

معاون فرهنگی ستاد مرکزی اعتکاف با تاکید بر لزوم حفظ و استمرار حالت معنوی اعتکاف در طول سال خاطرنشان کرد: به منظور پایدارسازی این معنویت، استفاده از ظرفیت مبلغان طرح امین (برادران و خواهران) در دستور کار است.

پیشنهادهای چهارگانه ستاد اعتکاف در عرصه بین‌الملل

غلامرضایی در ادامه با تشریح درخواست‌ها و پیشنهادهای ستاد اعتکاف در بخش بین‌الملل خطاب به مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) تصریح کرد: نخستین درخواست ما، شناسایی و معرفی رابطین فرهنگی در کشورهای هدف جهت ترویج اعتکاف است. دومین نکته، ابلاغ و توجیه نمایندگان رسمی مجمع در خارج از کشور برای اهتمام ویژه به برگزاری و پشتیبانی از آیین اعتکاف است.

وی سومین و چهارمین پیشنهاد ستاد را هم‌افزایی در برگزاری دوره‌های تربیت مبلغ اعتکاف بین‌المللی و نیز مشارکت در تدوین و ترجمه محتواهای معارفی دانست و افزود: تقاضا داریم محتواها و جزوات آموزشی اعتکاف متناسب با مخاطبان خارجی به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی، عربی، اردو و فرانسوی ترجمه شوند تا در اعتکاف‌های رجبیه و رمضانیه شیعیان و اهل سنت در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد

در ادامه این دیدار، آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، با ابراز خرسندی از حضور مسئولان ستاد اعتکاف و تقدیر از تلاش‌های گسترده آنان در برگزاری کنگره ملی و جشنواره بین‌المللی اعتکاف، فضای معنوی ایجادشده را بسیار ارزشمند توصیف کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) اقدام ستاد در دعوت از اعاظم و علمای کشور را کاری هوشمندانه دانست و یادآور شد: برنامه‌ریزی برای ترویج فرهنگ معنوی و جلب توجه نخبگان به اهمیت اعتکاف، گفتمان‌سازی مبارکی در سطح جامعه ایجاد می‌کند.

وی همچنین با دست‌مایه قرار دادن اصل حقیقت اعتکاف، نسبت به آسیب دیدن «خلوت معتکفین» هشدار داد و تاکید کرد: اعتکاف یعنی خلوت ساختن انسان با خدای خویش؛ در عین حال که برنامه‌های جمعی و قرآنی لازم است، اما این برنامه‌ها نباید به انس و خلوت معنوی معتکفین لطمه بزند.

وی تصریح کرد: معتکف باید در این سه روز فرصت یابد تا از اخبار، جنجال‌های بیرونی و دغدغه‌های روزمره فاصله گرفته و به خودسازی و ارتباط خالصانه با پروردگار بپردازد.

لزوم بقای حالت معنوی و تولید محتوای سطح‌بندی‌شده برای مبلغان

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با تاکید بر مقوله «بقای حالت معنوی» پس از اعتکاف اظهار داشت: حفظ معنویت ایجادشده بسیار مهم و اساسی است که این امر تنها بر عهده ستاد اعتکاف نیست، بلکه تمام دستگاه‌های فرهنگی از جمله صداوسیما، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مبلغان موظفند در این زنجیره نقش‌آفرینی کنند.

وی با تاکید بر ارتقای سطح علمی و مهارت مبلغان تصریح کرد: حوزه تامین محتوای این ستاد باید متون آموزشی و تبلیغی استاندارد و سطح‌بندی‌شده‌ای تهیه کند تا مبلغانی که به مساجد اعزام می‌شوند، متناسب با سطح مخاطبان (از اساتید دانشگاه تا دانش‌آموزان و نوجوانان تازه مکلف) مسلح به محتوای عمیق باشند.

آیت‌الله رمضانی با هشدار نسبت به سطحی‌نگری در امور معنوی تاکید کرد: نباید مدیریت اعتکاف به ورطه «رفع تکلیف» بیفتد، بلکه تمام برنامه‌ها باید با نگاه عمیق، محتوایی و اثرگذار دنبال شوند.

تبیین معنویت مسئولیت‌پذیر و راهبردهای بین‌المللی اعتکاف

دبیر کل مجمع در ادامه با تبیین تمایز معنویت اسلامی از معنویت‌های کاذب تصریح کرد: دنیای امروز تشنه «معنویت مسئولیت‌پذیر» است، در برابر معنویت‌های مسئولیت‌ستیز و مسئولیت‌گریزی که در غرب تبلیغ می‌شود.

وی تاکید کرد: برای ترویج اعتکاف در سراسر جهان نیز باید برنامه‌های متنوع و انعطاف‌پذیر تعریف شود؛ چرا که شرایط کشورها متفاوت است و نمی‌توان یک مدل واحد را در همه جا اجرا کرد.

آیت‌الله رمضانی همچنین با اشاره به تجربه موفق برگزاری «شب‌های معنوی» و اعتکاف در کشورهای اروپایی و استقبال گسترده جوانان از کشورهای مختلف خاطرنشان کرد: با طراحی الگوهای متناسب با اقلیم‌های مختلف (مانند اروپا، آفریقا، پاکستان، افغانستان و عراق)، می‌توان معنویت اسلامی را به تشنگان حقیقت منتقل ساخت.

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