به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عبدالله الدقاق، مدیر حوزه علمیه بحرینی‌ها در ایران، محاکمه فرمایشی علمای شیعه در بحرین را اقدامی جنایتکارانه علیه مذهب جعفری توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.

این روحانی بحرینی با اشاره به اینکه قبول داشتن «ولایت فقیه» لزوماً به معنای وابستگی به دولت خارجی نیست، تأکید کرد: با این استدلال بی‌پایه می‌توان بسیاری از علمای بزرگ شیعه را که قرن‌ها پیش از دنیا رفته‌اند، متهم کرد که به جمهوری اسلامی وابسته بوده‌اند.

وی خبر داد که در روند بازداشت، بازپرسی و محاکمه، بیش از ۵۰ عالم بحرینی از حق حضور وکیل مدافع محروم شده‌اند و اغلب آنان تحت انواع آزار، اعتراف‌گیری اجباری و شکنجه‌های روحی قرار گرفته‌اند.

شیخ الدقاق تصریح کرد: مردم معتقد و مظلوم بحرین چنین نمایش مضحکی را که به اسم دادگاه اجرا می‌شود، از اساس باطل می‌دانند و هرگز به رسمیت نمی‌شناسند.

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