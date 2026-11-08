به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز مالی «ملک عبدالله» در شمال غرب شهر «ریاض» پایتخت عربستان یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی و تجاری این کشور و نمادی از تحولات شهری و اقتصادی عربستان است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، مرکز مالی «ملک عبدالله» مجموعه‌ای گسترده می‌باشد که دفاتر شرکت‌های بین‌المللی، نهادهای مالی، هتل‌ها، مراکز تجاری و فضاهای تفریحی را در خود جای داده است. این مرکز صبح امروز یکشنبه در جریان حمله نیروهای مسلح یمن به پایتخت عربستان، هدف قرار گرفت و به ساختمانی مرتبط با شرکت نفتی آرامکو در داخل آن خسارت وارد شد.

هدف قرار گرفتن یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی ریاض

مرکز مالی ملک عبدالله معروف به «کافد» (KAFD) در شمال غرب شهر ریاض و در تقاطع خیابان «ملک فهد» و کمربندی شمالی در منطقه «عقیق» قرار دارد. این مجموعه در ابتدا با هدف تبدیل‌شدن به قطب فعالیت‌های مالی و تجاری عربستان طراحی شد، اما به‌تدریج کارکرد آن گسترش یافت و دفاتر و مقرهای شرکت‌های بین‌المللی، فروشگاه‌های لوکس و فضاهای تفریحی را نیز در خود جای داد.

کافد یکی از برجسته‌ترین نمادهای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در حال اجرای عربستان به شمار می‌رود و به‌عنوان مرکز مالی و محوری این کشور شناخته می‌شود.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که این مجموعه صبح امروز یکشنبه از سوی نیروهای مسلح یمن هدف قرار گرفته و ساختمانی مرتبط با شرکت نفتی آرامکو در آن آسیب دیده است.

وزارت انرژی عربستان نیز امروز اعلام کرد یکی از ساختمان‌های شرکت نفتی آرامکو در شهر هدف تلاش برای حمله، قرار گرفته است. این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که ائتلاف تحت سعودی ادعا کرد که دو موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی نیروهای مسلح یمن به سمت پایتخت عربستان را رهگیری کرده است.

خبرگزاری رسمی عربستان «واس» به نقل از بیانیه وزارت انرژی این کشور گزارش داد: یک منبع مسئول در وزارت انرژی اعلام کرد یکی از ساختمان‌های اداری شرکت آرامکوی سعودی در شهر ریاض، امروز یکشنبه هدف تلاش برای حمله قرار گرفت. در پی این حادثه، ترکش‌هایی به ساختمان اصابت کرد و خسارت محدودی به آن وارد شد، اما هیچ‌کس زخمی یا کشته نشد.

پروژه‌ای که پیش از چشم‌انداز ۲۰۳۰ آغاز شد

پروژه احداث مرکز مالی ملک عبدالله به سال ۲۰۰۶ میلادی بازمی‌گردد. زمانی که سازمان بازنشستگی عمومی عربستان اجرای آن را با هدف جذب مؤسسات مالی و شرکت‌های حرفه‌ای به پایتخت این کشور، آغاز کرد.

بر اساس اطلاعات «سعودی‌پدیا»، دانشنامه دیجیتال رسمی و جامع عربستان درباره تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و اقتصاد این کشور در طرح اولیه مرکز مالی ملک عبدالله قرار بود مقر نهادهای ناظر بر بازار سرمایه و بورس، در کنار بانک‌ها و دفاتر ارائه‌دهنده خدمات مالی در این مجموعه مستقر شوند. با این حال، پروژه با تأخیرهایی روبه‌رو شد و مالکیت و مدیریت آن نیز در طول زمان تغییر کرد.

در سال ۲۰۱۸ میلادی، شرکت مدیریت و توسعه مرکز مالی ملک عبدالله تأسیس شد و مالکیت و مدیریت پروژه به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان انتقال یافت. این اقدام بخشی از روند بازسازمان‌دهی پروژه و تسریع در تکمیل و توسعه آن بود.

مرکز مالی ملک عبدالله چه امکاناتی دارد؟

مرکز مالی ملک عبدالله حدود ۱.۶ میلیون مترمربع وسعت دارد و از ۹۵ ساختمان تشکیل شده است که طراحی آن‌ها را ۲۵ شرکت معماری بر عهده داشته‌اند.

این مجموعه شامل دفاتر اداری درجه‌یک، واحدهای مسکونی، هتل‌ها، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و امکانات تفریحی است. مدیریت کافد در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرده که بیش از ۱۴۰ شرکت در این مرکز فعالیت دارند که ۲۵ مورد از آن‌ها مقرهای منطقه‌ای شرکت‌های بین‌المللی هستند.

خبرگزاری فرانسه امروز یکشنبه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که بخشی از شیشه‌های نمای بیرونی یکی از برج‌ها در چند طبقه شکسته است. یکی از شاهدان نیز گفته است که صبح امروز یکشنبه، خودروهای آمبولانس به محل رسیده‌اند و پلیس با ایجاد حلقه امنیتی، مانع ورود کارکنان به منطقه شده است.

اهمیت مرکز مالی ملک عبدالله در گردهم‌آوردن شرکت‌ها، مؤسسات و ارائه‌دهندگان خدمات در یک محدوده مشخص و فراهم‌کردن دفاتر اداری، زیرساخت‌های دیجیتال و امکانات مورد نیاز برای فعالیت و توسعه آن‌هاست.

این مجموعه میزبان شماری از نهادهای مالی عربستان و شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه‌های مالی، فناوری و مشاوره است. از جمله این نهادها می‌توان به بانک مرکزی عربستان «ساما»، سازمان بازار سرمایه، بورس عربستان «تداول» و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی اشاره کرد. همچنین بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی متعددی در این مجموعه حضور دارند.

تمرکز این نهادها و شرکت‌ها در یک مکان به کافد امکان می‌دهد نقش حلقه اتصال میان مجموعه گسترده‌ای از فعالان اقتصادی و نهادهای ناظر بر فعالیت آن‌ها را ایفا کند.

متروی ریاض؛ پیوند کافد با پایتخت عربستان

ایستگاه کافد بخشی از شبکه متروی ریاض است و مسیرهای آبی، زرد و بنفش در آن به یکدیگر می‌رسند. به همین دلیل، این ایستگاه یکی از نقاط اصلی تبادل مسافر در شبکه متروی پایتخت عربستان محسوب می‌شود.

شبکه مترو امکان دسترسی به این مرکز از فرودگاه و مناطق مختلف شهر ریاض را فراهم می‌کند و گزینه‌ای برای رفت‌وآمد به آن بدون وابستگی کامل به خودروهای شخصی در اختیار شهروندان و کارکنان قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام اداره سلطنتی شهر ریاض، بهره‌برداری از سه خط مترویی که به این ایستگاه خدمات‌رسانی می‌کنند، در روز اول ماه دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی آغاز شد.

همچنین پروژه احداث قطار تک‌ریلی داخلی به طول حدود ۳.۶ کیلومتر در دست توسعه است که شش ایستگاه را برای جابه‌جایی مسافران در داخل مجموعه در بر می‌گیرد.

این طرح با هدف تقویت ایده کافد به‌عنوان منطقه‌ای یکپارچه اجرا می‌شود. منطقه‌ای که برج‌ها، خدمات و حمل‌ونقل عمومی را در محدوده‌ای واحد به یکدیگر متصل می‌کند. در طرح کلی این مجموعه، مسیرهای پیاده‌روی و امکانات متصل به یکدیگر نیز پیش‌بینی شده‌اند تا کافد علاوه بر محل کار به فضایی برای سکونت و بازدید تبدیل شود.

معماری و پایداری در قلب پروژه

برج‌های بلندمرتبه از شاخص‌ترین ویژگی‌های مرکز مالی ملک عبدالله هستند، اما هویت این مجموعه تنها به ساختمان‌های مرتفع آن محدود نمی‌شود. تنوع کاربری‌ها و شبکه حمل‌ونقل و خدمات نیز در شکل‌گیری این هویت نقش دارند.

صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان اعلام کرده است که کافد بزرگ‌ترین پروژه چندمنظوره در جهان است که موفق به دریافت گواهی «LEED پلاتینیوم» از شورای ساختمان سبز آمریکا (USGBC) به عنوان بالاترین سطح این گواهی در ارزیابی ساختمان‌های سبز، شده است.

این گواهی نشان‌دهنده توجه پروژه به بهره‌وری ساختمان‌ها و اصول پایداری است. همچنین در چارچوب تلاش برای معرفی کافد به‌عنوان الگویی از توسعه شهری قرار می‌گیرد که محیط کار را با سکونت، خرید و سرگرمی تلفیق می‌کند.

هدف از این طراحی، فعال نگه‌داشتن منطقه پس از پایان ساعات اداری و تقویت تقاضا برای خدمات هتل‌داری، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها در کنار فعالیت‌های اداری و تجاری است.

کافد همچنین چهارشنبه گذشته اعلام کرد که گواهی «SmartScore Neighborhood» را از مؤسسه «WiredScore» دریافت کرده است. این گواهی، نخستین نظام بین‌المللی ارزیابی و تأیید تجربه کاربران و فناوری‌های هوشمند در سطح محله‌ها و طرح‌های یکپارچه شهری به شمار می‌رود و زیرساخت‌های ارتباط دیجیتال و قابلیت‌های فناوری هوشمند ساختمان‌های اداری و مسکونی را ارزیابی می‌کند.

کافد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نخستین مقصد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که این گواهی را دریافت می‌کند. این گواهی در تقدیر از زیرساخت دیجیتال پیشرفته، ارتباطات یکپارچه و فناوری‌های هوشمند این مجموعه به آن اعطا شده است.

فراتر از یک نمای شهری

مرکز مالی ملک عبدالله تنها یک پروژه بزرگ شهری و سرمایه‌گذاری نیست، بلکه تصویری فشرده از تحولی است که ریاض می‌خواهد در حوزه‌های مالی، تجاری و خدماتی به نمایش بگذارد.

اهمیت این مجموعه از یک‌سو به مؤسسات و شرکت‌هایی بازمی‌گردد که جذب کرده و از سوی دیگر، به اتصال آن به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خدمات و ظرفیت آن برای ایجاد فعالیت اقتصادی فراتر از محدوده خود مربوط است.

با هدف قرار گرفتن این مجموعه در حمله امروز یکشنبه، برای نخستین بار از زمان آغاز تنش‌های کنونی میان عربستان و یمن در ماه ژوئیه، این منطقه مهم در شهر ریاض هدف حمله قرار گرفته است. تنش‌هایی که از آن زمان تاکنون تشدید شده‌اند.