به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان مناطق مختلف بحرین با برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی، ضمن اعلام حمایت از علمای شیعه بازداشت‌شده، مخالفت خود را با محاکمه آنان از سوی نظام آل‌خلیفه ابراز کردند.

این تجمع‌ها در آستانه محاکمه‌ای برگزار شد که قرار است نظام آل‌خلیفه برای شماری از علمای دینی بحرین برگزار کند. این اعتراض‌ها همچنین هم‌زمان با اعلام آمادگی گروه‌هایی از مردم برای برگزاری آنچه روز خشم مردمی نامیده شده، صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، مناطق الدراز، کرباباد، المرخ، ابوصیبع، سماهیج، کرانه، الحجر، شاخوره و جزیره ستره شاهد راهپیمایی‌ها و تجمع‌هایی بود که شرکت‌کنندگان در آنها حمایت خود را از علمای بازداشت‌شده اعلام کردند.

در همین زمینه، آیت‌الله عیسی قاسم با صدور بیانیه‌ای درباره مسئولیت مردم در قبال علمای بازداشت‌شده، بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت آنان تأکید کرد.

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