به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روند ایجاد تغییر رویکرد در جامعه اسلامی از اواخر عمر مبارک پیامبر اکرم(ص) آغاز شد و نشانه‌های آن نیز قابل رویت بود؛ اما بعد از رحلت رسول‌الله(ص)، شرایط استحاله جامعه با نقشه آل‌سقیفه شدت گرفت.

صدیقه طاهره(س) به عنوان میراث پیامبر اکرم(ص) با تمام توان برای روشنگری مردم غافل جامعه و ایستادگی در برابر حاکمان ظالم به میدان آمد؛ اما نه امت خفته بیدار شد و نه حاکم جور از مسیر خود بازگشت؛ لذا تاریخ شاهد جانفشانی ایشان در مسیر احیای ولایت بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمن حامد کاشانی در سلسله نشست‌های تحلیلی با موضوع «فاطمیه» با نگاهی فراتر از یک روایت تاریخی، به تبیین مسئولیت‌های اجتماعی و نقش الگوهای میانی در دفاع از حق می‌پردازد.

اهمیت معروف و منکر اجتماعی

وی به شکاف میان علم و عمل در جامعه پرداخت و گفت: مشکل جامعه در واقعه فاطمیه، جهل و ندانستن نبود؛ بلکه مشکل از بی‌عملی جامعه بود. مردم جایگاه حضرت را می‌دانستند، اما نسبت به آن بی‌توجه بودند.

استاد حوزه علمیه به معروف و منکر عمومی اشاره کرد و بیان داشت: صرفِ دانستنِ حرام یا واجب کافی نیست؛ بلکه این امور باید در سطح جامعه به «معروف» یعنی کاری که همه انجام دهند و «منکر» یعنی کاری که همه از آن بیزار باشند، تبدیل شود و قدرت بازدارندگی ایجاد کند.

فراتر از قله‌ها

حجت‌الاسلام‌ کاشانی به نظریه الگوهای میانی جامعه اشاره کرد و ابراز داشت: برای پیشبرد حق در جامعه، تنها حضور قله‌ها مانند پیامبر(ص) یا امام(ع) کافی نیست و جامعه برای حرکت نیاز به الگوهای میانی دارد؛ یعنی افرادی که در سطوح مختلف مثل خانواده و محله، نقش الگو را ایفا کنند.

وی به مثال‌های تاریخی این نظریه اشاره کرد و گفت: جناب «عمار» نماد امر به معروف در جامعه، «زید بن سوهان» الگوی ثبات در جهاد و حتی «زنان فدایی در جنگ صفین» نیز ازجمله مصادیق این دیدگاه هستند. هر فردی در جایگاه خود حتی با کارهای کوچک، می‌تواند نقش حیاتی در تقویت جبهه حق داشته باشد.

استاد حوزه علمیه به تحلیل نقشه دشمن پرداخت و بیان داشت: اهل سقیفه تلاش می‌کردند با حذف الگوهای میانی جامعه همچون یاران معصومین(ع)، دور امام(ع) را خلوت کنند؛ لذا مردم نیز در برابر انحرافات و ظلم‌ها، ساکت و بی‌دفاع می‌ماندند. تهمت زدن به آبروی مومنان در همه دوران‌ها مانند دوران امام علی(ع)، ابزاری برای تخریب حقیقت بود.

مقابله با نفوذ و بی‌خیالی

حجت‌الاسلام‌ کاشانی به مسئولیت جامعه در حوزه نفوذ پرداخت و بیان داشت: باید تمام افراد جامعه حتی با کوچک‌ترین کارها، برای نصرت اسلام و امام زمان (عج) تلاش کنند. بی‌خیالی و بی‌تفاوتی مردم در برابر ناهنجاری‌های جامعه، در نهایت منجر به نابودی حق خواهد شد.

وی در پایان گفت: پیام اصلی چنین است که دفاع از حق، یک وظیفه همگانی است و هر کس باید در سطح توانایی خود، نقش الگو را ایفا کند تا جامعه در برابر انحراف، بی‌دفاع نماند.

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