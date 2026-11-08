به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با انتشار فراخوان پویش فرهنگی و هنری «تسبیح و ضریح»، از کودکان و نوجوانان مراکز فرهنگی هنری سراسر کشور دعوت کرد تا با ساخت تسبیح‌های سفالین و ضریح‌های نمادین، در پاسداشت مقام حضرت فاطمه‌زهرا (س) و گرامی‌داشت مادران داغدار کودکان شهید میناب مشارکت کنند.

این پویش هم‌زمان با ایام شهادت تا ولادت حضرت فاطمه‌زهرا(س) و با محوریت کتاب «بهترین خانه دنیا» برگزار می‌شود. آشنایی کودکان و نوجوانان با شخصیت و جایگاه حضرت زهرا (س)، تقویت روحیه همدلی و پیوند دادن آموزه‌های دینی و اخلاقی با زندگی روزمره از اهداف این پویش است.

ساخت تسبیح و ضریح با هنر دست کودکان

در این پویش، کودکان و نوجوانان با بهره‌گیری از ظرفیت فعالیت‌های هنری، از جمله سفال‌گری و حجم‌سازی، به ساخت تسبیح‌های سفالین و ضریح‌های نمادین می‌پردازند.

ضریح در این فعالیت، نمادی هنری از پیوند قلبی و نجوا با حضرت زهرا (س) است و فرصتی برای درک بهتر مظلومیت ایشان و آشنایی با راز پنهان بودن مزار آن حضرت فراهم می‌کند.

ساخت تسبیح‌های گِلی نیز فرصتی برای تجربه هنر سفالگری، تقویت مهارت‌های دست‌ورزی، دقت و خلاقیت کودکان و نوجوانان است. در بخش ساخت ضریح، اعضا می‌توانند به‌صورت فردی یا گروهی و با استفاده از گل سفالگری، چوب، پاپیه‌ماشه، مقوا و دیگر مواد در دسترس آثار خود را خلق کنند.

اهدای دست‌ساخته‌های اعضا به مادران کودکان شهید میناب

بخش دیگری از این پویش به اهدای تسبیح‌های دست‌ساخته کودکان و نوجوانان به مادران داغدار کودکان شهید میناب اختصاص دارد. بر همین اساس، هر مرکز کانون در استان‌ها باید یک تسبیح دست‌ساخته با مشارکت اعضا را با رعایت زمان‌بندی لازم برای ارسال پستی، حداکثر تا چهارم آذر ۱۴۰۵ به اداره کل کانون استان هرمزگان ارسال کند تا در مراسم میلاد حضرت فاطمه‌زهرا (س) به مادران این کودکان اهدا شود.

اداره‌کل کانون پرورش فکری استان هرمزگان نیز در روز میلاد حضرت زهرا(س) از مادران کودکان شهید میناب دعوت می‌کند و طی مراسمی، آثار ارسالی کودکان و نوجوانان از استان‌های مختلف را به آنان اهدا خواهد کرد.

همراهی خانواده‌ها در کارگاه‌های هنری

برگزاری کارگاه‌های ساخت تسبیح و ضریح، فضاسازی مراکز متناسب با موضوع پویش، برپایی نمایشگاه آثار اعضا و دعوت از مادران برای حضور در جشن میلاد حضرت فاطمه‌زهرا (س) از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این پویش است. والدین نیز می‌توانند همراه فرزندان خود در این کارگاه‌ها شرکت کنند.

کتاب‌های «بهترین خانه دنیا» نوشته زینب علیزاده، «انارهای آسمانی» نوشته مجید ملامحمدی، «تو بوی سیب می‌دهی»، «عروس رنگین‌کمان» نوشته شهرام شفیعی و «دختر آسمانی» نوشته سیدمهدی شجاعی از منابع پیشنهادی برای آشنایی بیشتر اعضا با زندگی و شخصیت حضرت فاطمه‌زهرا (س) در این پویش است.

بر اساس این شیوه‌نامه، کارشناسان هنری استان‌ها باید آثار منتخب را به‌گونه‌ای ارسال کنند که حداکثر تا چهارم آذر ۱۴۰۵ به اداره کل کانون استان هرمزگان برسد. همچنین گزارش مشروح عملکرد استان‌ها، شامل آمار، روایت فرآیند کارگاه‌ها و مستندات تصویری و ویدئویی، باید حداکثر تا ۲۵ آذر ۱۴۰۵ به مدیریت آفرینش‌های ادبی و هنری ارسال شود.

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