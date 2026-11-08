به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین همایش ملی «حکمرانی راهبردی: عقلانیت سیاسی، توسعه و تعالی ملی؛ تأملی بر اندیشه و کارنامه شهید دکتر علی لاریجانی» برگزار خواهد شد.

بر اساس فراخوان منتشرشده، محورهای علمی این همایش شامل مبانی نظری و اندیشه سیاسی، سیاست‌گذاری تقنینی و تحول در نظام قانون‌گذاری، حکمرانی راهبردی و دیپلماسی بین‌المللی، توسعه و تعالی ملی، آینده‌نگاری و سیاست‌های کلان، روایت تجارب زیسته، سیره عملی و اخلاق حرفه‌ای، حکمرانی راهبردی علم، فرهنگ و رسانه، واکاوی نگرش به مرجعیت، حوزه‌های علمیه و استان قم، بررسی و تحلیل کارنامه مدیریتی، و کارنامه و الگوی مدیریتی در «دانشگاه طلوع مهر» است.

دبیر علمی این همایش، دکتر سیف‌الله فضل‌الهی قمشی است.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۵ تعیین شده و این رویداد علمی نیز در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

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