به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سومین همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای و هشتمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم» با همکاری نهادهای علمی و پژوهشی کشور برگزار خواهد شد.

بر اساس فراخوان منتشرشده، محورهای این همایش شامل مباحث نظری مطالعات میان‌رشته‌ای، مطالعات قرآنی و چالش‌های جهان معاصر، ابزارها و روش‌های مدرن در مطالعات قرآنی و قرآن و عهدین است.

زمان برگزاری این همایش ۱۳ و ۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ و مکان آن دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی اعلام شده است.

مهلت ارسال مقالات تا اول دی‌ماه ۱۴۰۵ است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای همایش به نشانی https://iciqs.atu.ac.ir یا ایمیل saeed.taavoosi@atu.ac.ir مراجعه کنند.

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