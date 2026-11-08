به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آوی اشکنازی خبرنگار نظامی امنیتی اسرائیلی در مقاله امروز خود در روزنامه معاریو، در خصوص سناریوی کاپیتول هشدار داد.

«سناریوی کاپیتول» (Capitol Scenario) به یک فرضیه یا مدل بحران سیاسی-امنیتی اشاره دارد که در آن یک گروه معترض، افراطی یا شورشی به طور سازمان‌یافته یا خودجوش به ساختمان‌های مهم حکومتی (به ویژه پارلمان یا کنگره) حمله می‌کنند تا فرآیند قانونی قدرت یا انتقال مسالمت‌آمیز آن را مختل کنند.

نام این سناویو از واقعه ورود شورشیان به ساختمان کاپیتول (کنگره آمریکا) در واشنگتن دی‌سی در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ گرفته شده است. پس از آن رویداد در سراسر جهان از واژه «سناریوی کاپیتول» برای توصیف یا پیش‌بینی تهدیدات مشابه علیه نهادهای حاکمیتی استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های اصلی این وضعیت، هدف قرار دادن نماد قدرت، حمله مستقیم به نمادهای اصلی حاکمیت، شبه‌کودتای مردمی و بحران مشروعیت است. هدف اصلی این اقدام ایجاد تردید در نتایج انتخابات، فلج کردن روند تصمیم‌گیری سیاسی و به چالش کشیدن انتقال قدرت است.

اشکنازی در ادامه نوشت: درست قبل از مراسم تحلیف بیست و ششمین دوره کنست، ترس از سناریوی کاپیتول اسرائیل در حال افزایش است و رفتار رئیس شاباک، مانند روشن کردن چراغ‌های هشدار است. در عین حال، بین ایران و آمریکا مذاکراتی جریان دارد و ممکن است اسرائیل خود را در مواجهه با این تهدید رو به رشد تنها ببیند.

وی افزود: قبل از صحبت درباره تحولات پیرامون ایران، مهم است که لحظه‌ای به مسئله وجودی تشکیل کنست در اسرائیل بپردازیم. انتظار می‌رود افتتاحیه بیست و ششمین دوره کنست سه‌شنبه پیش رو باشد. اما همانطور که حتی قبل از انتخابات پیش‌بینی شده بود، اطرافیان بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و حزب لیکود ظاهراً سعی دارند نتایج انتخابات را به چالش بکشند تا اینکه آن را بپذیرند.

در ادامه این گزارش آمده است که هفته گذشته، یک اتفاق بسیار خطرناک در اسرائیل رخ داد. رفتار شاباک در روزهای نزدیک به انتشار نتایج رسمی انتخابات، چراغ های قرمز را روشن می‌کند. به نظر می‌رسد که شین بت از یک نهاد حاکمیتی به یک نهاد سیاسی کار تبدیل شده است، گویی که حزب لیکود (حزب متبوع نتانیاهو) آنها را انتخاب می‌کند. شاباک باید بداند در درجه اول باید به اسرائیل و قوانین آن وفادار باشد، نه به نخست وزیر یا حزب او.

اشکنازی در انتها نوشت: سناریوی کاپیتول بسیار نگران‌کننده است. پلیس باید برای بدترین حالت آماده شود. اگرچه مسئولیت حفاظت از نمادهای حکومت در اسرائیل بر عهده شاباک است، اما در این شرایط اعتماد به رئیس شاباک و سازمان آن دشوار است.

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